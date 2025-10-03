Fundación El Pimpi reconoce a seis "GENIUS" que mantienen el producto local y el proceso artesanal

El acto ha contado con la apertura de la responsable de la marca Sabor a Málaga, Leonor García Agua. Ha contado con la participación del coordinador del programa Genius, Samuel Perea, y con el cierre institucional del presidente de la Fundación El Pimpi, Luis Merino Bayona, quien afirmó: “Estamos en deuda con las personas que dedican su vida a mantener nuestros productos y nuestras tradiciones”.

Desde dos bodegas con alma e historia, hasta un maestro de la Mistela, pasando por un obrador de dulces tradicionales, una huerta que cultiva mucho más que almendros y un creador de embutidos que honra la tradición con mirada contemporánea. Son seis personas capaces de imaginar y crear algo extraordinario y por ese motivo, Fundación El Pimpi los ha seleccionado para recibir el reconocimiento Genius 2025.

Historias de legado y tradición

En esta edición, los seis Genius 2025 han compartido escenario con seis periodistas gastronómicos de la ciudad. De un lado los seis Genius reconocidos este año 2025: Anabel Martínez (La Joya de Antequera), que reinventa la pastelería artesanal; Anaís Carretero (Industrias Cárnicas de Benaoján), tercera generación de charcuteros; Francisco Manuel Pérez Hidalgo (Bodegas Pérez Hidalgo, Álora), ingeniero y viticultor; Carmen Torres (La Huerta de Carmen, Coín), agricultora sostenible y defensora del suelo; Miguel López (Mistela de Arriate), que mantiene viva la tradición de la mistela artesanal; y Montse Navarro (Bodegas Cortijo la Fuente, Mollina), viticultora que combina tradición e innovación en sus procesos de crianza.

Del otro los periodistas: María José Vidal (Canal Málaga Radio), Enrique Bellver (Diario SUR y Onda Cero), Isabel Naranjo (Onda Cero), Juan Soto (Málaga en la Mesa, Diario SUR), José Cabello (Vida Económica) e Ignacio Carmona (Sabor a Málaga).

Durante el encuentro, se abordaron temas como la conciliación entre trabajo y familia, la motivación personal y la importancia de mantener las raíces. La mayoría coincidió en que su labor no está guiada por el beneficio económico, sino por el amor a su oficio y la responsabilidad de continuar el legado de padres y abuelos. Tal y como expresó Miguel López: “No lo hago por dinero, lo hago por amor a mi trabajo y por mantener una tradición”.

Camino al Foro Genius

El debate, que ha mostrado la cara más humana y cercana de estos productores y artesanos, ha sido definido por el coordinador del programa, Samuel Perea, como un ejemplo de creatividad y esfuerzo: “Nuestros Genius se salen del camino convencional, le echan imaginación y crean belleza”.

“Las 6 caras de Genius” se ha consolidado como un espacio de reflexión que permite conocer las historias personales detrás de agricultores, artesanos y productores que sostienen la gastronomía malagueña. Este encuentro se convierte en el prólogo del Foro Genius, que se celebrará el próximo martes 7 de octubre en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación provincial de Málaga donde serán los seis Genius los que suban al escenario y cuenten su propia experiencia ante un publico formado por estudiantes de escuelas de hostelería de la provincia de Málaga