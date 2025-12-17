Fundación Málaga llena el Teatro Cervantes en una noche solidaria

El concierto contó con las actuaciones de María José Santiago y su Zambomba Flamenca de Jerez y de Pitingo, quienes ofrecieron un espectáculo cargado de emoción, ritmo y espíritu festivo.

María José Santiago, una de las grandes voces del flamenco navideño, trasladó la esencia de la tradicional Zambomba de Jerez —declarada Bien de Interés Cultural— con un repertorio de villancicos llenos de alegría. Por su parte, Pitingo sorprendió al público con su estilo único, fusionando el flamenco con soul y sonidos mestizos en una interpretación muy personal de clásicos navideños.

El Concierto de Navidad Solidaria Fundación Málaga, producido por Grupo Mundo, patrono de la Fundación, se celebró con un carácter plenamente benéfico, destinando todos los beneficios recaudados a tres entidades sociales de referencia en la ciudad.

Los beneficios obtenidos con este Concierto de Navidad Solidaria de Fundación Málaga se destinarán íntegramente a tres entidades sociales de referencia en la ciudad. Entre ellas se encuentra el Comedor Santo Domingo, una de las instituciones benéficas más antiguas y reconocidas de Málaga, que desde hace décadas atiende a personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Además de ofrecer diariamente desayuno, almuerzo y cena, desarrolla programas de intervención social, apoyo psicológico, orientación laboral y formación, con el objetivo de acompañar a las personas atendidas en su proceso de reinserción social.

También será beneficiaria la Fundación Olivares, dedicada al apoyo integral a niños y niñas con cáncer y enfermedades crónicas graves, así como a sus familias. Su labor se centra tanto en la atención y acompañamiento dentro del Hospital Materno Infantil de Málaga como en el desarrollo de actividades complementarias en su sede, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los menores y sus familiares durante todo el proceso de la enfermedad.

Junto a ellas, el concierto apoyará la labor de la Fundación César Ramírez – Bisturí Solidario, impulsada por el cirujano malagueño César Ramírez, que promueve proyectos médicos y humanitarios en zonas con escasos recursos, especialmente en países africanos. A través de campañas quirúrgicas, esta fundación facilita el acceso a intervenciones médicas, fomenta la formación de profesionales sanitarios y deja infraestructuras que permiten una atención sanitaria sostenible en las comunidades en las que actúa.

En el plano musical, el concierto ofreció un recorrido musical diverso y emotivo que fue creciendo en intensidad a lo largo de la noche. Pitingo fue el encargado de abrir el espectáculo con un repertorio que combinó su inconfundible sello gospel y soul con villancicos y clásicos populares, interpretando temas como Compromiso, Silent Night, un villancico gospel y una sentida versión de Los campanilleros, además de éxitos universales como Stand by Me, I Just Call to Say I Love You y Guantanamera, culminando en un animado fin de fiesta. Tras su actuación, María José Santiago tomó el relevo con su Zambomba Flamenca, desplegando la esencia más tradicional y festiva del flamenco navideño a través de un cuidado repertorio que incluyó un popurrí de villancicos, Coplas a María, Por el camino de Egipto, Tomasa y María, fandangos por bulerías y temas tan reconocidos como Carita divina, cerrando su intervención con un fin de fiesta que contagió al público del más puro ambiente navideño y flamenco.

Esta cita cultural es uno de los grandes hitos anuales que desarrolla Fundación Málaga, entidad ésta que apuesta por la colaboración público-privada para llevar a cabo proyectos de gran calado en Málaga y su provincia.

El patronato de Fundación Málaga está integrado por el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, Mayoral, Myramar, Fundación Sando, Ubago, Hutesa y Grupo Mundo, productor del concierto.

Asimismo, la fundación que preside Esther Sánchez Manzano y dirige Gonzalo Otalecu Guerrero cuenta con Edipsa, Cementos Cosmos, Fundación La Caixa, Metro Málaga, Fundación Unicaja y De Castro Estudio de Abogados como entidades colaboradoras.

Desde Fundación Málaga pusieron nuevamente de relieve que el apoyo de sus patronos y entidades colaboradoras resulta clave para el desarrollo de iniciativas solidarias como este concierto, que volvió a demostrar el compromiso de la ciudad y su provincia con las causas sociales que más impacto tienen en Málaga.