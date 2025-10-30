La Fundación Cudeca presenta la campaña sanitaria ‘Eres Pieza Clave’

El concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, ha asistido a la presentación de la campaña de microdonaciones ‘Eres Pieza Clave’, impulsada por la Fundación Cudeca con el objetivo de recaudar 355.000 euros y cubrir parte de los costes de su Unidad de Hospitalización, con la que esta organización sin ánimo de lucro ofrece atención profesional e integral de cuidados paliativos de forma gratuita a personas con cáncer y otras enfermedades avanzadas. El acto, celebrado en el Auditorio del Museo Carmen Thyssen Málaga, también ha contado con la participación de la gerente y directora médico de la Fundación Cudeca. María Luisa Martín Roselló, y el director gerente del Museo Carmen Thyssen Málaga, Javier Ferrer.

Toda la información sobre la campaña y cómo colaborar está disponible en https://cudeca.org/iniciativas-solidarias/es/evento/eres-pieza-clave.

El Ayuntamiento de Málaga trabaja de forma continuada en este ámbito a través de la Agrupación de Desarrollo Unidos Contra el Cáncer, de la que forma parte junto a Cudeca y otras organizaciones como la Fundación Andrés Olivares, Fundación Infantil Ronald McDonald, Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI), Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC), Fundación Cesare Scariolo, Asociación para la Atención a las Mujeres Mastectomizadas u Operadas de Cáncer de Mama (ASAMMA) y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).