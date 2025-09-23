La Fundación ”la Caixa” impulsa un proyecto biomédico malagueño para personalizar el tratamiento del cáncer con un análisis de sangre

La Fundación ”la Caixa” ha resuelto la convocatoria 2025 del programa CaixaImpulse, mediante la cual apoya 31 proyectos biomédicos procedentes de centros de investigación, hospitales y universidades de España y Portugal. En total, la entidad destinará 3,8 millones de euros a esta iniciativa, que tiene como objetivo acelerar la llegada al mercado de estas innovaciones para acercarlas a los pacientes que puedan necesitarlas. Asimismo, CaixaImpulse fomenta la creación de nuevos productos, servicios y empresas relacionados con las ciencias de la vida y la salud. Este año, uno de los proyectos seleccionados está liderado por la investigadora Isabel Barragán Mallofret, del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina, IBIMA Plataforma BIONAND. El proyecto recibirá 145.200 euros de CaixaImpulse Innovación para desarrollar un nuevo análisis de sangre que supondrá un avance en tratamiento personalizado del cáncer. El nuevo test es un análisis de sangre especial que busca señales específicas que puedan dar pistas sobre cómo interactúan el sistema inmunitario de la persona y el cáncer. Al estudiar estos patrones, la prueba ayuda a prever si una persona responderá favorablemente a la inmunoterapia, a la radioterapia o a ambas. También puede orientar nuevas formas de tratar el cáncer en el futuro.

El objetivo principal de este trabajo es lograr que el tratamiento sea más personal y preciso para cada persona. Con esta prueba, los profesionales sanitarios podrán elegir la mejor opción, evitando tratamientos ineficaces y extendiendo la eficacia de la inmunitaria, al tiempo que se evitan efectos secundarios innecesarios. Este enfoque también puede ahorrar tiempo y dinero a pacientes y sistemas de salud, ya que las personas recibirán antes el tratamiento adecuado.

Por su parte, cabe destacar que la tecnología que se desarrolla en el citado proyecto es propiedad del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la Universidad de Málaga (UMA) y el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), dependiente del Instituto de Salud Carlos III.

La inmunoterapia, un tipo de tratamiento contra el cáncer que ayuda a las propias defensas del organismo a combatir la enfermedad, ha cambiado la manera en que tratamos a personas con cáncer avanzado. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los pacientes no se benefician de este tratamiento porque las células cancerosas encuentran maneras de resistirlo. En ocasiones, los profesionales sanitarios combinan la inmunoterapia con ciertos tipos de radioterapia focalizada, lo que puede hacer que el tratamiento sea más efectivo sin añadir efectos adversos significativos, e incluso ayudar a que el sistema inmunitario ataque tumores en otras partes del cuerpo. Pero, incluso con esta combinación, sigue siendo muy difícil saber de antemano quién se beneficiará realmente y quién no.

En resumen, este nuevo análisis de sangre es una herramienta que aporta esperanza a quienes se enfrentan a la fase más desafiante del cáncer. Puede ayudar a ofrecer a cada persona el tratamiento más adecuado, mejorando la supervivencia y la calidad de vida de forma sencilla y no invasiva