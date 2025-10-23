A las 12horas en la sede de la Colección del Museo Ruso de Málaga

La Fundación de Amigos del Museo Ruso celebra mañana el encuentro “100 Mujeres de la Costa del Sol”

La Fundación de Amigos del Museo Ruso (FAMER) sigue impulsando desde Málaga el diálogo entre culturas. Nacida para apoyar a la Colección del Museo Ruso, ahora implicada de lleno en su continuidad, con la misma línea de trabajo desde el año 2015, su labor se centra en acercar la cultura al público a través de actividades abiertas, encuentros con creadores, seminarios y proyectos sobre arte, música, literatura. Su programa apuesta por la diversidad, la colaboración y la participación ciudadana, generando un ecosistema cultural dinámico, donde conviven la investigación, la creación y el disfrute compartido de la cultura rusa para los malagueños.

Isabel Naranjo

Malaga |

Encuentro
Este 24 de octubre, a las 12:00 h., “100 Mujeres de la Costa del Sol” celebrarán su esperada “graduación” en la Colección del Museo Ruso de Málaga, culminando dos años de trabajo, entrevistas y retratos, que han dado voz a un centenar de mujeres rusoparlantes, que comparten sus experiencias como inmigrantes en Andalucía. Lo dirigen tres mujeres: Olga Zhirova de Rusia, Natalia Li de Kazajstán y Vlada Vesna de Ucrania.

La idea nació como una red de apoyo y acompañamiento entre mujeres. “Estaba en tratamiento de quimioterapia, cuando Natalia me propuso colaborar en este proyecto. Quería que me sintiera útil, y eso era justo lo que necesitaba”, explica Zhirova. “Detrás de cada historia hay fuerza, empatía y solidaridad”.

Durante esta actividad, la fotógrafa Lada Vesna —quien retrató a la mayoría de las participantes— presentará algunas de sus fotografías. Recién llegada de París, Lada confiesa: “Ha sido una experiencia profesional y humana increíble.

La idea original de “100 Mujeres de la Costa del Sol” pertenece a Natalia Li, quien destaca el carácter humano y transformador de la iniciativa: “El proyecto nació del deseo de conocer mejor a la comunidad rusohablante de la costa, de aprender de sus historias y vencer miedos como la soledad o la enfermedad. Hoy puedo decir que lo hemos conseguido”.

