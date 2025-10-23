La Fundación de Amigos del Museo Ruso celebra mañana el encuentro “100 Mujeres de la Costa del Sol”

Este 24 de octubre, a las 12:00 h., “100 Mujeres de la Costa del Sol” celebrarán su esperada “graduación” en la Colección del Museo Ruso de Málaga, culminando dos años de trabajo, entrevistas y retratos, que han dado voz a un centenar de mujeres rusoparlantes, que comparten sus experiencias como inmigrantes en Andalucía. Lo dirigen tres mujeres: Olga Zhirova de Rusia, Natalia Li de Kazajstán y Vlada Vesna de Ucrania.

La idea nació como una red de apoyo y acompañamiento entre mujeres. “Estaba en tratamiento de quimioterapia, cuando Natalia me propuso colaborar en este proyecto. Quería que me sintiera útil, y eso era justo lo que necesitaba”, explica Zhirova. “Detrás de cada historia hay fuerza, empatía y solidaridad”.

Durante esta actividad, la fotógrafa Lada Vesna —quien retrató a la mayoría de las participantes— presentará algunas de sus fotografías. Recién llegada de París, Lada confiesa: “Ha sido una experiencia profesional y humana increíble.

La idea original de “100 Mujeres de la Costa del Sol” pertenece a Natalia Li, quien destaca el carácter humano y transformador de la iniciativa: “El proyecto nació del deseo de conocer mejor a la comunidad rusohablante de la costa, de aprender de sus historias y vencer miedos como la soledad o la enfermedad. Hoy puedo decir que lo hemos conseguido”.