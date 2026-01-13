Fulanita Fest 2026: el latido de un festival que transforma la identidad en celebración colectiva

El Fulanita Fest 2026 desvela el contenido íntegro de su nueva edición, consolidando un proyecto que utiliza la música como motor de convivencia y visibilidad cultural. Con el programa ya completo, la organización presenta una propuesta que trasciende el escenario para habitar la ciudad, apostando por un modelo de festival donde el rigor artístico y la dimensión social conviven de forma orgánica. Lejos de fórmulas convencionales, el encuentro se reafirma en su naturaleza inclusiva, validando la pluralidad de las familias diversas y convirtiendo a Fuengirola en el epicentro de una experiencia colectiva que celebra la identidad a través del arte, el deporte y el encuentro comunitario.

La ciudad de Fuengirola se prepara para transformar su fisonomía urbana en un espacio de pertenencia innegociable a través de una nueva edición del Fulanita Fest. Lo que ocurrirá del 25 al 31 de mayo trasciende la concepción clásica de un ciclo de conciertos para erigirse en un manifiesto de libertad que sitúa la identidad lesbiana y el linaje de las familias diversas en el centro de la escena. Con el programa artístico ya clausurado, el certamen se postula como una de las crónicas más necesarias de la cultura contemporánea, donde la sofisticación estética y el compromiso comunitario se entrelazan para dotar de sentido a cada rincón del municipio.

Este ecosistema de convivencia, integrado en la denominada Fulanita Experience, propone un itinerario que comienza a latir el jueves 28 de mayo en el Puerto Deportivo. La Muestra de Artistas Andaluzas abrirá fuego como una reivindicación del talento de proximidad y el alumbramiento creativo femenino de raíz. La pulsión rítmica se trasladará el viernes 29 de mayo a los muros históricos del Castillo Sohail, donde la Fiesta de Bienvenida fusionará la vanguardia europea con la herencia de la copla. En este enclave, las actuaciones de Aiko y Laura Gallego encontrarán su réplica en las mezclas de Lunnas DJ, Cori Matius, Mery Martín y Adame, trazando un puente directo entre la tradición y la energía de club más actual.

El clímax de esta semana de orgullo tendrá lugar el sábado 30 de mayo en el escenario Marenostrum Fuengirola durante la Jornada Central del Festival. La nómina de artistas ofrece un mosaico de estilos donde la maestría arquitectónica de Fangoria y la arrolladora potencia escénica de Chanel conviven con la sofisticación cosmopolita de la neerlandesa Jennifer Cooke y el pop operístico de Violeta. A esta colisión de identidades se suma la sensibilidad de Natalia Lacunza, cuya honestidad brutal dialoga con la presencia de LaGore, quien tras alzarse como ganadora del certamen en la edición anterior, regresa ahora para reclamar su espacio en la tarima principal. La programación de este día se completa con la vitalidad de Bailaferias, conformando un entorno de ocio seguro donde la disidencia sexual encuentra su propio reflejo frente al mar. Toda esta atmósfera cobra vida a través de la piel visual diseñada por Bosska, responsables de una identidad gráfica única que trasciende el mero diseño para convertirse en el alma plástica de la cita, cuidando con maestría el «look & feel» de una propuesta que busca la coherencia artística en cada detalle.

La responsabilidad del encuentro se expande más allá de la tarima principal para habitar espacios de calado humano como el Fulanita Fest en Familia. Este rincón se erige como un lugar diseñado para proteger y dar valor a la historia de aquellas estructuras familiares que no encajan en el modelo tradicional, celebrando su resiliencia frente a las presiones externas. Junto a las actividades en la playa y las zonas de juego, el Ciclo de cine LGTBIQA+ y las Jornadas deportivas de fútbol, vóley y baloncesto femenino terminan de configurar una agenda que utiliza el arte y el deporte como herramientas de transformación y reconocimiento mutuo.

El broche final llegará el domingo 31 de mayo con la Fiesta Brunch de Clausura en el Castillo Sohail, donde la icónica Gran Paella Bollera servirá de marco para una jornada de reafirmación colectiva y ambiente festivo. El compás de Maruja Limón y las texturas vanguardistas de Sofía Cristo, Claudia León, Bailaferias, Mery Martín, Adame y Flashback Dls pondrán el cierre a una constelación de citas que ya es un referente de soberanía femenina. Con un equilibrio preciso entre la sensibilidad del autor y la fuerza del colectivo, el Fulanita Fest despide su programación validando que cualquier forma de crianza es legítima y consolidando a Fuengirola como el origen de una revolución luminosa que se baila y se reivindica por igual.