Frigiliana Tres Culturas invita a la convivencia y el disfrute este fin de semana

Frigiliana acoge este fin de semana su Festival Tres Culturas, su cita anual desde 2006 con la idea de promocionar el municipio con un evento turístico de gran calado en la provincia, de esta forma se conjugan cultura, gastronomía, música, teatro… en una amalgama de actividades que conforman cada edición.

El Mercado de las Tres Culturas, con su ruta de la tapa, es el centro neurálgico de un Festival que discurre a lo largo de las bellas calles del municipio. En Más de Uno Málaga hablamos con Carmen Cerezo, teniente alcalde y concejal de Turismo.