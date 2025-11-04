Francisco Salado: "El mejor suscriptor de la Costa del Sol es el turista británico que ya está fidelizado"

Hoy ha arrancado en Londres la 46ª edición de la World Travel Market, un evento que se celebra en el Excel London hasta este jueves 6 de noviembre. Turismo Costa del Sol ha acudido a esta cita con la estrategia de reforzar el liderazgo del destino en el mercado británico.

Con una inversión que ronda el millón de euros, incluye la presencia en la feria, con un stand de zonas de trabajo, networking y atención al público, concebidas para apoyar al tejido empresarial y turístico del destino. Por otro lado, se desplegará una campaña publicitaria en Oxford Street o en Piccadilly Circus, con las que se esperan 3.9 millones de impactos en una semana, más 35 mil adicionales. El objetivo es fidelizar al visitante británico en la provincia y fortalecer la colaboración con operadores, aerolíneas y asociaciones del Reino Unido.

Se trata de un mercado que representa el 23,5% del total de llegadas y el 28% de las internacionales. De hecho, la Costa del Sol concentra el 13% de los turistas británicos que llegan a de España. Se estima que en 2025 llegarán 3,17 millones de británicos, un 1,46% más que en 2024, generando 4.600 millones de euros en ingresos.