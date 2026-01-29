Ford Autovisa entrega más de 5.000 € a la Asociación Nena Paine gracias a su campaña solidaria de pruebas de conducción

Ford Autovisa ha hecho entrega esta mañana de un cheque solidario por valor de 5.040 € a la Asociación Nena Paine, en el marco de un emotivo acto celebrado en sus instalaciones. La cuantía recaudada es fruto de la iniciativa “Pruebas Solidarias”, una campaña organizada por Ford durante las últimas semanas de 2025, en la que la marca de automóviles se comprometió a donar 30 € por cada prueba de conducción realizada de uno de sus vehículos.

La entrega del cheque se ha convertido en una auténtica fiesta sorpresa para los jóvenes de Nena Paine, que habían sido invitados sin conocer el motivo real del evento. Durante la mañana, han podido volver a disfrutar de los vehículos de Ford, compartir momentos con el equipo de Autovisa y recibir de manos de su directora comercial, Cati Ruiz, el cheque que simboliza el compromiso continuo de la empresa con su labor social.

“No sabemos cuántos kilómetros hemos recorrido juntos, pero sí sabemos que cada uno de ellos ha valido la pena”, ha declarado Juan Peña gerente de Ford Autovisa, visiblemente emocionado.

Dentro de la campaña solidaria tuvo lugar el II Torneo Escolar de Ajedrez, celebrado en Autovisa el pasado diciembre, que reunió a un centenar de jóvenes promesas del ajedrez. Además de fomentar el deporte entre escolares, el evento permitió implicar a las familias en una causa solidaria. Fueron muchos los familiares que durante la jornada, realizaron un test drive contribuyendo así con la causa.

La acción ha tenido una notable visibilidad en redes sociales, donde se compartieron mensajes como “Ponte al volante. Ayuda a tu comunidad”, subrayando el valor de cada gesto individual en favor del colectivo. En total, se alcanzaron 168 pruebas, que se han traducido en más de 5.000 euros aportados por Ford España y Ford Autovisa, destinados a apoyar los proyectos de inclusión social y educativa de la Asociación Nena Paine.

La colaboración entre Ford Autovisa y Nena Paine se remonta a hace varios años, y se ha convertido en un vínculo sólido y transformador, con numerosas acciones conjuntas que demuestran cómo el compromiso empresarial puede tener un impacto real y duradero en la comunidad.