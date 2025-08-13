Flor Carrasco: "No es sostenible el nivel de litigios que tenemos"

El Colegio de Abogados de Málaga apuesta por el bienestar emocional de los profesionales del Derecho con un programa pionero de autocuidados que plantea una completa propuesta formativa, enmarcada en la Sala Respira. Una iniciativa que forma parte del completo programa del 20º Congreso Jurídico, que tendrá lugar los próximos 30 y 31 de octubre de 2025 en el Palacio de Congresos de Torremolinos

Esta importante cita jurídica contará con más de 100 ponentes y más de 70 ponencias, paneles y talleres impartidos por magistrados del Tribunal Supremo, expertos académicos, fiscales, profesionales de la abogacía y representantes institucionales.