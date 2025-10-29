Flor Carrasco, Decana del Colegio de Abogados: "Lo que se cuece en la abogacía, se ve en nuestro Congreso Jurídico"

La Decana del Colegio de Abogados malagueño subraya el hecho de que hoy por hoy, este congreso que comienza mañana en Torremolinos, es considerado como "el mayor y mejor evento jurídico de España". Flor Carrasco insiste en que "al final, el Congreso Jurídico es un punto de encuentro, no solo de la abogacía malagueña, sino también de abogados de todo el país e, incluso, del extranjero", que debatirán en el Palacio de Congresos de Torremolinos.

PROGRAMA DEL CONGRESO

La programación abarca una amplísima variedad de especialidades jurídicas, entre ellas: Derecho Penal y Procesal, con sesiones sobre exclusión probatoria, delitos sexuales o la defensa mediática del abogado; Derecho de Familia, que analizará la nueva Ley Orgánica 1/2025 y la planificación sucesoria; Violencia de Género y Violencia Sexual, con mesas formadas por magistradas especializadas; Derecho Administrativo y Urbanismo, a través de un balance crítico de la Ley 39/2015 y de cuestiones como los asimilados a fuera de ordenación; Derecho Mercantil y Concursal, con el análisis de pactos parasociales, ley concursal o crowdfunding inmobiliario; Extranjería, Penal Penitenciario y Derechos Humanos, incluyendo una conferencia sobre el nuevo Reglamento de Extranjería; Digitalización e Inteligencia Artificial, con ponencias sobre herramientas gratuitas para abogados y sus aplicaciones prácticas así como Fiscalidad Internacional, Derecho Bancario, Inmobiliario, Consumo, Gestión de despachos, Bienestar Animal, Oratoria jurídica, entre otras.

PONENTES

Entre los ponentes previstos destacan personalidades como: Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; Juana Pulgar, catedrática de Derecho Mercantil de la UCM; José Marín y Pérez de Nanclares, Juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; Emilio Calatayud, Juez de Menores de Granada; Ana Tárrago Ruiz, Fiscal Jefa de Andalucía; Javier Hernández García, Magistrado del Tribunal Supremo; Jordi Nieva Fenoll, Catedrático de Derecho Procesal (UB).