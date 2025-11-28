La firma YSL elige Málaga para realizar una pop up inmersiva, "Love Game", que exhibe hasta el domingo en Muelle Uno sus productos icónicos

Los visitantes podrán ganar productos gratuitos, como fragancias, labiales y maquillaje exclusivo de la marca.

La Sala Corazón Partío: Exhibe los productos más emblemáticos de YSL Beauty y, a través de distintos juegos, se puede ganar premios exclusivos como fragancias y cosméticos de la firma.

Ruleta Loveshine: Juega a la ruleta y gana productos exclusivos de la línea Loveshine Plumping Lip Oil Gloss, uno de los productos más innovadores de la marca.

Make Up Room: Los expertos de YSL Beauty ofrecerán un servicio de maquillaje personalizado con los últimos lanzamientos de la temporada, perfectos para el otoño/invierno.

Saa Pantallas: Esta sala está pensada para sentirte como una verdadera estrella.

Vending Machine Exclusiva: Aquí puedes llevarte a casa los productos que te hayan gustado de la pop. A través de una vending machine exclusiva, podrás adquirir tus productos favoritos de la marca.