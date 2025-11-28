Entrevista con Abdel Jahou e Isabel Zancajo, directivos de la marca

La firma YSL elige Málaga para realizar una pop up inmersiva, "Love Game", que exhibe hasta el domingo en Muelle Uno sus productos icónicos

Charlamos en esta entrevista con Abdel Jahouh director de la división 'beauty' de estas tres firmas de L'Oréal : Yves Saint Laurent, Prada y Miu Miu, esabel Zancajo, Directora de Comunicación Corporativa Loreal Luxe, de la pop-up inmersiva para exhibir los productos más icónicos de la firma de lujo francesa, que podrá visitarse hasta el próximo domingo en el Muelle Uno.

Isabel Naranjo

Malaga |

Los visitantes podrán ganar productos gratuitos, como fragancias, labiales y maquillaje exclusivo de la marca.

La Sala Corazón Partío: Exhibe los productos más emblemáticos de YSL Beauty y, a través de distintos juegos, se puede ganar premios exclusivos como fragancias y cosméticos de la firma.

Ruleta Loveshine: Juega a la ruleta y gana productos exclusivos de la línea Loveshine Plumping Lip Oil Gloss, uno de los productos más innovadores de la marca.

Make Up Room: Los expertos de YSL Beauty ofrecerán un servicio de maquillaje personalizado con los últimos lanzamientos de la temporada, perfectos para el otoño/invierno.

Saa Pantallas: Esta sala está pensada para sentirte como una verdadera estrella.

Vending Machine Exclusiva: Aquí puedes llevarte a casa los productos que te hayan gustado de la pop. A través de una vending machine exclusiva, podrás adquirir tus productos favoritos de la marca.

