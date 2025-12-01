Esta iniciativa de la Cámara de Comercio de España y Fundación MAPFRE recorre el país

FINEXIT, el ‘escape room’ que desafía la educación financiera de estudiantes de FP, se detiene toda la semana en Málaga

La Cámara de España y Fundación MAPFRE, con la cofinanciación de la Unión Europea y la colaboración de la Cámara de Málaga, han puesto en marcha la tercera edición de la ruta FINEXIT, un innovador ‘escape room’ itinerante que recorrerá unos 150 centros de Formación Profesional de 110 ciudades españolas durante el curso 2025-26, para fomentar la formación financiera. En total, se espera que participen unos 8.000 jóvenes.

Isabel Naranjo