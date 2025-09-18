La final del Campeonato Europeo del Golpe Más Largo de Golf de 2025 será el sábado 20 de septiembre a las 16:00h

El Real Guadalhorce Club de Golf acoge la celebración del LONG DRIVER EUROPEAN TOUR 2025, en el que participarán los campeones de los distintos torneos celebrados en Europa.

El sábado 20 de septiembre, a partir de las 15,30 h. está previsto el inicio de las semifinales del torneo y sobre las 16,00 h, tendrá lugar la gran final con la participación del Campeón de la pasada edición, el norteamericano Hunter Noel, también de Bry Roberts de Gales, Brad Pearmain y Jason Evans de Inglaterra y Robin Horvath de Alemania. También participarán algunos jugadores del Guadalhorce Club de Golf, como Gonzalo Gancedo, por su destacada participación en el pasado campeonato.

Se van realizando eliminatorias entre 2 jugadores. Cada golfista, como es habitual en esta competición, dispondrá de 165 segundos para lanzar seis bolas, en lo que se denomina un set, y se realizará eliminatorias al mejor de 3 sets.