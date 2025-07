Fin de semana histórico en Marenostrum Fuengirola con éxitos generacionales

Juan Luis Guerra: 24 de julio 2025

El legendario músico, cantautor y productor dominicano, incluido entre los más reconocidos y premiados del mundo, regresa a Fuengirola. El ritmo y baile de sus grandes éxitos como ‘Bendita tu luz’ o ‘Bachata en Fukuoka’, inundarán el recinto fuengiroleño.

Lionel Richie: 25 de julio de 2025

El icono musical, Lionel Richie, actuará en Marenostrum Fuengirola. La gira europea ’Say Hello to the Hits’ contará con cinco únicas fechas en España y realizará una producción nunca antes vista en Reino Unido ni Europa

The Prodigy: 26 de julio de 2025

El sábado, Marenostrum Fuengirola se convierte en el epicentro de la música electrónica con The Prodigy celebrando el 32º aniversario de Satisfaxion. Una día inolvidable lleno de energía, sonido explosivo y espectáculo visual