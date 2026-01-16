FIMAF, la Feria Internacional de Moda Flamenca celebra su décimo aniversario

FECHAS, SEDE Y PROGRAMACIÓN ESPECIAL

La 10ª edición de FIMAF se celebrará los días 14 y 15 de febrero en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, un enclave que representa la unión entre patrimonio, historia y moda, y que se ha convertido en escenario principal de esta edición tan especial.

Con motivo del décimo aniversario, la organización ha diseñado una programación especial, concebida para celebrar el recorrido del evento y mirar hacia su futuro. Entre las acciones destacadas, ha tenido lugar en el Museo del Automóvil y la Moda, la presentación del cartel oficial, una imagen que ha reflejado la fuerza, la elegancia y la identidad de la moda andaluza contemporánea.

Asimismo, FIMAF estará presente en la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2026, donde se ha presentado oficialmente el viernes 23 de enero a las 11:00 h, en el stand 7A03 del Ayuntamiento de Málaga.

Como antesala al evento, el 5 de febrero, a las 19:00 h, el Hotel Only You Málaga acogerá una performance en directo a cargo del diseñador José Perea, quien ha realizado un diseño en vivo como homenaje al oficio y la creación, valores que han definido la esencia de FIMAF durante esta década.

CONCURSO NUEVOS AIRES FLAMENCOS 2026

FIMAF ha vuelto a apostar por el talento emergente con la celebración del Concurso Nuevos Aires Flamencos 2026, una plataforma imprescindible para dar visibilidad a nuevas voces creativas del diseño andaluz. El concurso contará con la participación de 31 diseñadores y diseñadoras, procedentes de distintos puntos de la provincia de Málaga y de Andalucía, además del desfile del ganador de la edición 2025, Pedro López.

APOYO A LAS NUEVAS GENERACIONES: NEW FACES

El programa incluye también el desfile New Faces, protagonizado por jóvenes modelos alumnos y alumnas de la Escuela Nuevamoda, con estilismos de María José Perujo, reforzando el compromiso de FIMAF con el futuro de las nuevas generaciones vinculadas al mundo de la moda.