La Fiesta Mayor de Verdiales alcanza su 64.ª edición el domingo 28 de diciembre en el recinto situado en el parque Andrés Jiménez Díaz de Puerto de la Torre

La Fiesta Mayor de Verdiales alcanza su 64.ª edición el domingo 28 de diciembre en el recinto situado en el parque Andrés Jiménez Díaz, en el distrito Puerto de la Torre, a partir de las 12:00 horas. El evento contará con la participación de un total de 28 pandas de verdiales que representarán los tres estilos tradicionales: Comares, Montes y Almogía.

La concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, acompañada por el presidente de la Federación de Pandas de Verdiales, José María Cuenca, ha dado a conocer esta mañana los detalles de esta nueva edición de la Fiesta Mayor, que repartirá 34.910 euros en premios. El cartel de la edición de este año ha sido elaborado por la pintora Mariví Verdú.

En esta 64.ª edición participarán un total de 28 pandas: 6 del estilo Comares, 12 del estilo Montes y 10 del estilo Almogía. Cada uno de los estilos contará con premios en distintas modalidades, entre ellas fiesta, baile de pareja, baile de trenzaíllo, baile de bandera o bajín y mejor cantaor. Asimismo, se dará un obsequio a los niños y niñas participantes en el baile de pareja infantil y de bandera de las distintas pandas.

La Fiesta Mayor de Verdiales constituye el principal encuentro verdialero del año y un referente para la preservación y difusión de esta manifestación cultural. En este sentido, el Ayuntamiento de Málaga continúa respaldando esta tradición a través del convenio anual suscrito con la Federación de Pandas de Verdiales, que contempla una aportación municipal de 125.000 euros en concepto de subvenciones.

Además, los verdiales también estarán presentes en el espectáculo de luces y sonido en calle Larios. Así, sonará un villancico por verdiales de la panda Jotrón y Lomillas del estilo Montes en el primer pase de cada espectáculo, desde el próximo día 23 hasta el 28 de diciembre.