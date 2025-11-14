El Festival Moments 2025 se despide este fin de semana en Málaga con con las exposiciones de Marcos Sevilla, Pilar O’Connor y Marta Pozas y unas cifras récord de asistencia

El Moments Festival despide este fin de semana en Málaga su duodécima edición consolidado como el festival de arte y cultura contemporánea más importante de la ciudad, convertido ya en una tradición, con un formato y unas propuestas únicas que lo distinguen dentro del panorama nacional. Desde el pasado 16 de octubre, se han programado más de 130 actividades en 45 espacios de sus tres sedes, Málaga, Madrid y Sevilla, que han reunido hasta el momento a más de 25.000 personas y que esperan concluir con casi 30.000 asistentes gracias a las últimas citas y las exposiciones vigentes hasta diciembre, todo un récord de asistencia. La inauguración de las muestras de Marcos Sevilla, Pilar O’Connor y Marta Pozas, el concierto de Quentin Gas & Los Zíngaros y la fiesta de aniversario de Drunk-O-Rama, que cuenta con exposiciones, conciertos, talleres y murales, pondrán el broche de oro a un mes de arte, música, fotografía, diseño, artes escénicas, literatura, pensamiento y cultura urbana.

La edición de 2025 ha sido especialmente memorable por la respuesta del público, que ha llenado todo tipo de actividades realizadas en 25 espacios de la ciudad, desde museos, teatros y centros culturales de primer nivel a sedes más alternativas que han alojado conferencias, talleres, encuentros, conciertos, inauguraciones y fiestas con casi un centenar de artistas implicados. De la completa agenda de propuestas, han brillado con mayor intensidad citas como el concierto de Ray Barbee, el ciclo Designarium junto a Realmente Bravo y Luz Moreno Pinart, el Clubmom con Samuel Párraga, así como los directos de presentación de los nuevos discos de Orina y Nadolibre en el Teatro Cánovas. En el terreno expositivo, las muestras de Nika Art Gallery han recibido una afluencia destacada, mientras que acciones como la intervención de Idoia Cuesta en Indi Cold, los ciclos Electroversos y Fistrosofía y la participación de grandes figuras del panorama nacional como Luz Moreno, Ricardo Cases y Antonio Xoubanova y Joaquín Vila, han subrayado el alcance y la calidad del festival.

En Madrid y en Sevilla también han destacado actividades como la exposición de la leyenda del skate, fotógrafo y músico Ray Barbee, las muestras de Sofía Moro, Rocío Madrid, Alexander Gross, Marisa Maestre y Alejandra Amere, los talleres fotográficos y los conciertos de Beta Máximo y Bonaerense. Como explica Juanjo Fuentes, director de Moments Festival, las tres sedes se conectan a través de actividades compartidas y amplifican la dimensión del evento nacido y hecho desde la capital malagueña. “Madrid y Málaga se conectan y crean sinergias. Moments actúa como un puente que comparte actividades y nos invita a descubrir nuevos talentos del arte contemporáneo. La cita madrileña representa crecimiento, consolidación y, sin duda, nuestra segunda casa”, apunta Fuentes.

El 12º Moments Festival cuenta una vez más con el patrocinio principal de Cervezas Alhambra, que este año celebra su centenario con proyectos en los que la música y cultura son protagonistas. Este evento único del arte popular independiente, regresa como parte del proyecto experiencial Momentos Alhambra, que agrupa todas aquellas iniciativas culturales únicas que invitan a disfrutar Sin Prisa de momentos irrepetibles.

Lo que queda por venir: exposiciones, conciertos y el 19 Aniversario de Drunk-O-Rama

Cuatro exposiciones, que se inauguran entre el 13 y el 15 de noviembre, llenan de arte el último fin de semana de Moments 2025. Una de las artistas más reconocidas y personales de San Francisco, Pilar O’Connor ofrece en Nika Art Gallery la serie textil ‘Concrete Kisses’, una mirada lúdica y sensible sobre la vida cotidiana, el paisaje urbano y la comunidad, barrios de colores vibrantes, escenas repletas de detalles e inmortalizadas con materiales texturizados. La muestra se podrá visitar hasta el 6 de diciembre. O’Connor ha sido la creadora el cartel oficial Moments Festival 2025. Con paciencia y artesanía, ha dado forma en fieltro a una plaza llena de vida. Con la colaboración gráfica del genio del diseño neoyorquino Julian Montague, la obra transmite la filosofía del festival: bajar el ruido, escapar de la prisa y recuperar lo esencial.

También en Nika Art Gallery, la fotógrafa Marta Pozas presenta ’24 rostros’, su tercera exposición individual. En ella explora la mirada intuitiva hacia el otro y la construcción de mundos interiores a través de su fotografía de ficción documental. Por su parte, la Sociedad Económica de Amigos del País acoge la muestra ‘Grotesque Deluxe’, del artista multidisciplinar Marcos Sevilla. Tan potente como incómoda, la obra de este creador atrae y repudia a partes iguales, zarandea al espectador mostrando aspectos que cuesta reconocer y admitir pero que, al mismo tiempo, provocan un incontenible deleite.

Para cerrar con el apartado de artes plásticas, Carmela Maracas expone ‘Monstruos, esqueletos, demencias y Rock’N’Roll’ en Drunk-O-Rama. La artista exhibe su imaginario de monstruos a todo color, su humor pintado en formas planas y primitivas y su divertido e inconfundible estilo. Además, en el 19 aniversario del mítico local malagueño esta sábado 15 de noviembre, se presentará el mural que la artista ha pintado en el local. Luego, a partir de las 18:00, en Core Disco, seguirá la música con los conciertos de Solomillo Wellington y Los Retumbes.

Otro de los platos fuertes en la recta final será el concierto de clausura, que ofrecen Quentin Gas & Los Zíngaros. El sábado a las 21:30 en La Cochera Cabaret, la banda presenta su nuevo álbum titulado ‘El mundo se quema’, un disco en el que fusionan flamenco, rock, psicodelia, electrónica y folclore andaluz en un directo explosivo y lleno de energía.

El Moments Festival ha convocado a más de un centenar de artistas nacionales e internacionales en torno a exposiciones, workshops, encuentros, conciertos y otras actividades que han tejido una activa red cultural en los 45 espacios que lo han acogido. Se ha convertido así, por sus dimensiones, su calado y su singular propuesta, en un referente europeo de este tipo de festivales y en toda una tradición en su ciudad natal.