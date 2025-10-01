El Festival de Cine Francés de Málaga reafirma su compromiso con los estudiantes de arte

Este viernes, la Escuela de Arte y Diseño Superior San Telmo acogerá una nueva edición de Le Cinéma Bien Sûr, una jornada de cine especialmente concebida para estudiantes de arte. La actividad, organizada en colaboración con el canal franco-alemán ARTE y IF Cinéma, forma parte del 31 Festival de Cine Francés de Málaga y reunirá en una misma mañana una cuidada selección de documentales, cortometrajes y series, con la participación de destacados cineastas como Guillaume Brac, Gabriel Harrel, Loïc Hobi, Adam Sillard, Gabrielle Selnet, Chloé Farr y Guil Sela, entre otros.

La programación, que se desarrollará entre las 10.00 y las 14.30 horas, propone un recorrido por obras que dialogan con distintas disciplinas artísticas. La jornada se abrirá con MODA, una serie de documentales que aborda cuestiones como la lucha contra la esclavitud moderna en la industria textil, el movimiento del upcycling y la figura irreverente de Vivienne Westwood.

Posteriormente, el ciclo VIAJEMOS llevará al público a descubrir territorios y creadores que marcaron hitos en la historia del arte y la cultura, desde la obra del japonés Osamu Tezuka, considerado el “dios del manga”, hasta el cine surreal y onírico de David Lynch, pasando por la mirada íntima del maestro Yasujiro Ozu sobre la transformación de la sociedad japonesa.

El bloque de CORTOMETRAJES ofrecerá una muestra diversa de géneros y estilos, que va desde la animación y la ficción hasta propuestas experimentales. Entre los títulos seleccionados se encuentran La nuit des sacs plastiques de Gabriel Harrel, Alexx196 & la plage de sable rose de Loïc Hobi, Au revoir Jérôme de Adam Sillard, Gabrielle Selnet y Chloé Farr, y Montsouris de Guil Sela.

La jornada concluirá con la proyección del documental Ce n’est qu’un au revoir (2024), del director Guillaume Brac, que retrata el paso de la adolescencia a la edad adulta a través de las vivencias de un grupo de jóvenes en el cierre de su etapa escolar.

Creado en 2023, Le Cinéma Bien Sûr se ha consolidado como un espacio de encuentro entre el cine y la formación artística, ofreciendo de manera gratuita a los estudiantes un acceso privilegiado a obras poco habituales en los circuitos comerciales.