La federación malagueña de peñas presenta el programa de actividades de feria. La inauguración tendrá lugar el sábado 16 con la apertura de la Caseta de la Federación y la actuación de Toñi Miranda, dando el pistoletazo de salida a una semana repleta de espectáculos, concursos y homenajes. Entre los momentos destacados figuran el Día de la Provincia en homenaje a Alhaurín de la Torre, la elección de la Reina y el Míster de la Feria, así como la entrega de premios de embellecimiento de casetas y reconocimientos gastronómicos.

Cada jornada incluirá actuaciones musicales y culturales, desde artistas locales de copla y malagueñas hasta concursos tradicionales como el XXII Concurso de Mantones de Manila. Además, todas las peñas malagueñas participarán en el programa ‘Las Peñas con los Artistas Malagueños’, ofreciendo actuaciones diarias en diferentes horarios y casetas, con la colaboración del Área de Fiestas, Playas y Servicios Operativos del Ayuntamiento. La Feria de Málaga 2025 se presenta así como una oportunidad para disfrutar de la música, la cultura y la tradición malagueña en un ambiente festivo y familiar.

Sábado 16 de agosto: Inauguración caseta (22:30 horas, Caseta de la Federación) Actuación de Toñi Miranda.

Domingo 17 de agosto: Día de la Provincia en Homenaje a Alhaurín de la Torre (23:00 horas, Caseta de la Federación). Actuaciones de Minisolera de Escuela Mar de Rosas y Coro Trébol de Agua.

Lunes 18 de agosto: Elección de Reina y Mister de la Feria de Málaga 2025 (22:00 horas, Portada de la Feria). Entrega de los Premios de Embellecimiento de Casetas (22:00 horas, Portada de la Feria). Recepción a la Reina y el Míster 2025 (a la conclusión de la gala, Caseta).

Martes 19 de agosto: Visita de asociaciones la Federación de Peñas de Fuengirola (12:00 horas, Caseta). Encuentro de artistas de la Escuela de Copla en la Caseta (22:00 horas).

Miércoles 20 de agosto: Premio La Alcazaba a Dña. Carolina España (21 horas, Caseta). Actuación de María Oliva Jueves 21 de agosto: XXII Concurso de Mantones de Manila de la Feria de Málaga (22:00 horas, Caseta).

Jueves 21 de agosto: XXII Concurso de Mantones de Manila de la Feria de Málaga (22:00 horas, Caseta).

Viernes 22 de agosto: Entrega premios Gastronomía (23:00 horas, Caseta) Actuación del Grupo Mediterráneo.

Sábado 23 de agosto: Malagueñas en Feria (23:00 horas, Caseta) Entrega del Premio Por Malagueñas (23:00 horas, Caseta). Todos los días: Además de la programación indicada, durante todos los días de feria se va a desarrollar el programa ‘Las Peñas con los Artistas Malagueños’, con la colaboración del Área de Fiestas, Playas y Servicios Operativos del Ayuntamiento de Málaga, con diferentes actuaciones en distintos horarios y casetas de las entidades que conforman la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’.