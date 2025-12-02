Farruquito, Marina Heredia, Manuel Lombo, Argentina y La Lupi son los artistas que actuarán en el Teatro del Soho CaixaBank

Tal como se anunció en la presentación de temporada, artistas de la talla de Farruquito (16 de enero), Manuel Lombo (27 de marzo), Argentina (8 de mayo) y Cía. La Lupi (9 de mayo) formarán parte del ciclo. Ahora se suma a este cartel la cantaora granadina Marina Heredia, una de las voces más señeras de su generación, que llegará al Teatro del Soho CaixaBank el 12 de marzo con En libertad.

El camino de los gitanos, un proyecto que es mucho más que un disco: un viaje profundo al alma y a la memoria de todo un pueblo.

Nacido de un proceso de investigación y de una residencia artística

junto a la Duisburger Philharmoniker en Alemania, este trabajo entrelaza creación musical y estudio histórico para convertir cada pieza, tanto sinfónica como de cante, en testimonio, legado y celebración del VI Centenario de la llegada documentada del

pueblo gitano a la península ibérica. Marina ofrece así́ una mirada humana, rigurosa y luminosa que sitúa esta memoria en el centro del arte y del debate actual.

Toda la información de Flamenco en el Soho se encuentra en la

www.teatrodelsoho.com