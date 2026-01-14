Farruquito: "El flamenco es nuestra música, tenemos que defenderla"

Este viernes (20h.) arranca la sexta edición del ciclo Flamenco en el Soho con Farruquito & Quinteto Flamenco es un espectáculo de cante, toque y baile que invita a sentir, a dejarse llevar y a detener el pensamiento para escuchar al corazón.

En Onda Cero Málaga hablamos con Juan Manuel Fernández Montoya, conocido artísticamente como Farruquito, sobre este próxima cita en la que nos adelanta que siempre hay una parte para la improvisación.

El bailaor sevillano pone en valor el flamenco como parte de nuestras raíces, y los relata que nace como un encuentro familiar.

Tras este recital, Flamenco en el Soho contará con las actuaciones de otros grandes referentes como la cantaora Marina Heredia, que estrenará en el Teatro del Soho CaixaBank En libertad. El camino de los gitanos (12 de marzo); Manuel Lombo, que ofrecerá un espectáculo de piano y voz el 27 de marzo; Argentina, que se subirá a las tablas con Flamenco por Cantaora, el 8 de mayo, y la Compañía Flamenca La Lupi, que pondrá el broche de oro al ciclo el sábado 9 de mayo con su última propuesta de baile Lo inédito.