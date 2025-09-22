Exxacon celebra su 25 aniversario y amplía su plan de negocio con una inversión de 330 millones adicionales hasta 2032

Este incremento se integra en la hoja de ruta de la compañía y, junto con las actuaciones ya previstas para el plan 2023/2026, eleva hasta los 700 millones de euros la inversión a ejecutar hasta 2032.

Esta ampliación de su inversión consolida una etapa de crecimiento sostenido, apoyada en la disciplina en la asignación de capital, la selección rigurosa de suelo y un modelo de producto eficiente que ha perfeccionado a lo largo de un cuarto de siglo.

Durante este nuevo ciclo, la compañía prevé destinar 100 millones de euros a compras de suelo entre 2026 y 2029, por lo que añadirá a su cartera aproximadamente 120.000 m² de edificabilidad para desarrollar 10 nuevas promociones que integrarán más de 1.000 viviendas. Las entregas, que se concentrarán entre los años 2029 y 2032, generarán en torno a los 400 millones de euros de facturación.

En paralelo, para el ejercicio en curso, la compañía mantiene una previsión de ingresos de 127,8 millones, apuntando a un crecimiento relevante en el conjunto del período 2025–2028, con 178 millones previstos para 2026, 158,5 para 2027 y un aumento importante en 2028, hasta alcanzar los 234,7 millones de euros.