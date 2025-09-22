EMPRESAS

Exxacon celebra su 25 aniversario y amplía su plan de negocio con una inversión de 330 millones adicionales hasta 2032

Exxacon Smart Living, promotora inmobiliaria andaluza referente a nivel nacional, celebra su 25º aniversario anunciando la ampliación de su plan de negocio con 330 millones de euros adicionales a desplegar durante el periodo 2027/2032.

Isabel Naranjo

Malaga |

Construccion
Exxacon celebra su 25 aniversario y amplía su plan de negocio con una inversión de 330 millones adicionales hasta 2032 | www.ondacero.es

Este incremento se integra en la hoja de ruta de la compañía y, junto con las actuaciones ya previstas para el plan 2023/2026, eleva hasta los 700 millones de euros la inversión a ejecutar hasta 2032.

Esta ampliación de su inversión consolida una etapa de crecimiento sostenido, apoyada en la disciplina en la asignación de capital, la selección rigurosa de suelo y un modelo de producto eficiente que ha perfeccionado a lo largo de un cuarto de siglo.

Durante este nuevo ciclo, la compañía prevé destinar 100 millones de euros a compras de suelo entre 2026 y 2029, por lo que añadirá a su cartera aproximadamente 120.000 m² de edificabilidad para desarrollar 10 nuevas promociones que integrarán más de 1.000 viviendas. Las entregas, que se concentrarán entre los años 2029 y 2032, generarán en torno a los 400 millones de euros de facturación.

Client Challenge

En paralelo, para el ejercicio en curso, la compañía mantiene una previsión de ingresos de 127,8 millones, apuntando a un crecimiento relevante en el conjunto del período 2025–2028, con 178 millones previstos para 2026, 158,5 para 2027 y un aumento importante en 2028, hasta alcanzar los 234,7 millones de euros.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer