La exposición de Frank Rebajes en el MUCAC La Coracha repasa la trayectoria del artista en su etapa en Nueva York y en Málaga

La exposición de Frank Rebajes (Puerto Plata, República Dominicana, 1907 – Boston, Estados Unidos, 1990) en el MUCAC La Coracha presenta la trayectoria del artista en su etapa creativa en Nueva York y en Málaga, concretamente en Torremolinos. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda; el director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, Luis Lafuente; y el coleccionista y comisario Diego Santos, ha presentado la exposición.

‘Del Óvulo al origen. un viaje a la inversa’ reúne más de sesenta piezas de la colección municipal y un centenar del coleccionista y comisario de la exposición, Diego Santos. La muestra se podrá visitar en el Espacio 4 del equipamiento cultural municipal (edificio 2) hasta el 30 de marzo.

‘Del Óvulo al origen. Un viaje a la inversa’

La muestra es una selección de los trabajos del artista, que resume el legado universal de sus obras, además de reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Málaga con la preservación y difusión de su patrimonio artístico.

Esta exposición es la primera dedicada a Francisco Rebajes (Puerto Plata, República Dominicana, 1907 – Boston, Estados Unidos, 1990) organizada por el Consistorio y es una selección de los trabajos de las piezas que el artista donó al Ayuntamiento a finales de los años ochenta. Esta donación consistió en 205 esculturas y 87 fondos documentales. Además de dar a conocer las obras que forman parte de la colección municipal, conservada en el Museo Casa Natal Picasso, invita al visitante a redescubrir a un creador singular, pionero y profundamente moderno.

Por primera vez se presentan juntas las dos grandes etapas de su trayectoria: su producción en Nueva York (1932–1958) —colección de Diego Santos— y la serie Óvulo, creada en Málaga, Torremolinos (1959–1980) y perteneciente a la colección del Ayuntamiento de Málaga. Dos mundos que se miran y se complementan: la energía de la gran ciudad y la reflexión del retiro malagueño.

En Nueva York, Rebajes transforma lo sencillo en esencial. Pionero en el uso del cobre en Estados Unidos, su orfebrería y joyería hablan con una voz propia, influida por las vanguardias de Picasso, Matisse, Man Ray o Dubuffet. Piezas como Kiss, Langosta o Antílope fueron elogiadas por la crítica y lo situaron como un artista adelantado a su tiempo.

En Torremolinos emerge el Rebajes más íntimo y filosófico. En su taller privado desarrolla la serie Óvulo, su obra más enigmática, donde explora la cinta de Moebius como símbolo de continuidad: un tiempo sin principio ni fin. El blanco y el negro, el Yin y el Yang, la ciencia y la espiritualidad dialogan en esculturas como Forma orgánica, Óvulo cuadrado, Laberinto Yin-Yang o El huevo de Colón, poemas táctiles, meditaciones en metal.

Actividades y visitas guiadas

El MUCAC La Coracha ha programado una serie de actividades que giran en torno a la exposición, como es un encuentro y visita guiada con el comisario de la exposi­ción, Diego Santos, que se llevará a cabo en las próximas semanas.

También se ha programado un taller gratuito de joyería: Arte para vestir

Edición para adultos: 4 y 20 de noviembre

Edición para niños: 27 de noviembre

De 17:30 a 20:00 horas

Más información y reservas: info.mucac@malaga.eu.

Del Óvulo al origen. Un viaje a la inversa

Comisariada por Diego Santos

MUCAC La Coracha, Edificio 2, Espacio 4.

Del 4 de noviembre de 2025 al 30 de marzo de 2026.