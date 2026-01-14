Las exportaciones malagueñas a Japón duplican las importaciones y alcanzan los 40,2 millones de euros

La Cámara de Comercio de Málaga ha acogido hoy una jornada dedicada a Japón y a las oportunidades que este mercado ofrece al tejido empresarial malagueño. El encuentro, que ha sido presidido por José Carlos Escribano, presidente de la entidad cameral y ha contado con la participación de Íñigo de Palacio España, embajador de España en Japón, ha tenido como objetivo analizar el contexto económico japonés, las relaciones bilaterales entre ambos países y las claves para acceder a uno de los mercados más avanzados y exigentes del mundo. La Jornada ha sido inaugurada por María Paz Hurtado, presidenta de la Comisión de Internacionalización de la Cámara de Comercio, y en ella han participado empresas malagueñas de diversos sectores y miembros del Hub Málaga Export como AMISUR, ARKSUR, TurboJam, Farma Química Sur, Inko Cocinas o Sigfrido Fruit.

Importancia estratégica

El presidente de la Cámara de Comercio, José Carlos Escribano, ha destacado la importancia estratégica de Japón para las empresas malagueñas, especialmente en un contexto global marcado por cambios geopolíticos y económicos en el área del Indo-Pacífico al tiempo que ha subrayado que la provincia ha mantenido una balanza comercial positiva con Japón, “lo que refleja el dinamismo y la competitividad de nuestras empresas en un entorno internacional altamente sofisticado”.

Sector agroalimentario

“En 2024, las exportaciones de la provincia alcanzaron los 40,2 millones de euros, y en el periodo comprendido entre enero y octubre de 2025 superaron los 34,8 millones de euros, con una tasa de cobertura cercana al 191 %, lo que significa que Málaga exporta casi el doble de lo que importa de Japón. Desde una perspectiva sectorial, las exportaciones malagueñas a Japón presentan una clara especialización en el sector agroalimentario, que representa en torno al 90 % del total exportado, con productos que destacan por su calidad, diferenciación y alto valor reputacional, cualidades especialmente apreciadas por el consumidor japonés”, ha explicado José Carlos Escribano, quien ha precisado que de entre estos productos de alto valor añadido para el mercado japonés destacan las carnes, despojos comestibles, aceite de oliva, otros aceites vegetales y productos del mar, así como bienes culturales y creativos como objetos de arte y antigüedades.

El presidente de la Cámara también quiso poner en valor el Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón, vigente desde 2019, que ha favorecido la eliminación de aranceles y la reducción de barreras comerciales, facilitando la expansión de las empresas malagueñas en este mercado.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso de la Cámara con la internacionalización y con Japón, materializado en acciones concretas como la misión comercial exploratoria organizada en julio de 2024, en colaboración con Málaga Tech Park y con el apoyo de la Oficina Económica y Comercial de España en Tokio, que permitió a empresas malagueñas conocer de primera mano el ecosistema japonés de innovación, tecnología y emprendimiento.

“Asimismo, Japón es un mercado de gran interés para el sector turístico, motivo por el cual se han desarrollado misiones específicas orientadas a este ámbito, dada la alta capacidad de gasto del turista japonés y su contribución a la desestacionalización”, ha apuntado el presidente de la entidad cameral. Por su parte, Íñigo de Palacio, embajador de España en Japón, se ha referido a la especial situación actual de la región del Indo-Pacífico así como de la situación exterior e interior del país nipón y que, en su opinión, apunta a “un cambio de ciclo, probablemente”.

“Esta jornada nos permite ahondar en las relaciones bilaterales de Japón con España, tanto en el ámbito económico como comercial, destacando la importancia de Andalucía en su proyección hacia el país. Asimismo, ofrece un espacio de reflexión sobre el acceso a su mercado, donde mostrar consejos sobre el modo de operar y sobre el entorno cultural y el modo de ser de sus gentes, poniendo sobre la mesa claves para procurar tener éxitos en esa labor de presencia y exportación de productos malagueños y de Andalucía a Japón”, ha manifestado Íñigo de Palacio.

Ponente de referencia

La jornada ha contado con la intervención del embajador de España en Japón, Íñigo de Palacio España, licenciado en Derecho y miembro de la Carrera Diplomática desde 1983, que ha pronunciado la conferencia “Japón: innovación, inversión y cooperación empresarial”.

Ha desempeñado responsabilidades en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en diversas embajadas, ha sido cónsul general de España en Porto Alegre y ha trabajado en las Misiones Permanentes de España ante las Naciones Unidas en Ginebra y en Nueva York, donde estuvo vinculado a los asuntos de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. A lo largo de su trayectoria, ha desempeñado responsabilidades en el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha ejercido como cónsul general de España en Porto Alegre, ha trabajado en las Misiones Permanentes de España ante las Naciones Unidas en Ginebra y Nueva York y ha ocupado el cargo de embajador de España en Serbia, Montenegro, Chile y los Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, ha desarrollado una valiosa experiencia desde el sector privado como director global de Relaciones Institucionales en la multinacional Indra y ha desarrollado una destacada labor académica como profesor universitario.