Éxito rotundo del primer OMODA & JAECOO Premiere Day: miles de personas celebran la llegada del OMODA 5 SHS-H y JAECOO 5 en toda España

OMODA & JAECOO ha celebrado con rotundo éxito su primer OMODA & JAECOO Premiere Day, un evento simultáneo que congregó ayer miércoles 19 de noviembre a miles de personas en alrededor de 60 concesionarios de OMODA & JAECOO que participaron en esta noche inolvidable.

De esta manera el OMODA & JAECOO confirma el OJ Premiere Day como una nueva fórmula revolucionaria para presentar las novedades de la marca en España combinadas con música en directo, espacios temáticos, así como experiencias inmersivas.

Durante la velada, los asistentes pudieron descubrir de cerca las novedades más recientes de OMODA & JAECOO. En primer lugar, el OMODA 5 SHS-H (Super Hybrid System), el primer híbrido puro de la marca, que combina 224 CV de potencia con etiqueta ECO, ofreciendo una experiencia de conducción que une eficiencia y deportividad bajo el concepto “One Car, Two Vibes” gracias a sus dos modos de conducción Eco y Sport. Este nuevo OMODA 5 SHS-H logra una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos con un consumo medio de 5,3 litros cada 100 kilómetros y una eficiencia térmica del 44,5%, una de las más altas del sector.

Otra de las novedades presentadas en el primer OJ Premiere Day fue el JAECOO 5, un SUV versátil y sostenible que se convierte en el primer coche ‘Pet-Friendly’ en España. Este reconocimiento viene de la mano de prestigiosos organismos como el TÜV Rheinland, quien ha certificado que los materiales interiores del JAECOO cumplen con los estándares de seguridad y confort para animales. Además, el JAECOO 5, cuenta con materiales interiores resistentes y fáciles de limpiar; así como un sistema de climatización con un modo específico por si la mascota está dentro del vehículo. Durante el evento, los asistentes también pudieron cantar sus canciones favoritas en el JAECOO 5 gracias a su función karaoke, que transforma los viajes familiares en auténticas sesiones musicales sobre ruedas.

Cada concesionario se transformó en un espacio temático: tecnología y dinamismo para el OMODA 5 SHS-H, y un ambiente ‘outdoor’ para el JAECOO 5, con elementos de camping y experiencias interactivas. Todo ello acompañado de DJ en directo, cócteles y actividades con concursos y sorteos que conectaron con la comunidad OMODA & JAECOO.

El evento también fue el marco perfecto para celebrar un hito histórico: OMODA & JAECOO ha alcanzado los 30.000 clientes en España en menos de dos años. Como sorpresa final, se presentó por primera vez el espectacular OMODA 9 SHS en color negro mate, anticipando la campaña especial de Black Friday.

Francesco Colonnese, vicepresidente de OMODA & JAECOO España, destacó: “Esta primera edición del OJ Premiere Day ha sido todo un éxito. Miles de personas se han acercado a nuestros concesionarios para vivir una experiencia diferente, que refleja nuestra filosofía: estar siempre cerca de nuestros clientes, ofrecerles innovación y sorprenderles en cada detalle. No se trata solo de mostrar coches, sino de crear emociones y momentos memorables. OMODA & JAECOO seguirá apostando por este modelo de presentación porque creemos que nuestros coches tienen que ofrecer experiencias inolvidables”.