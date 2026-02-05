Europlátano reorganiza su dirección para impulsar su crecimiento estratégico

Hasta la fecha, y durante más de 20 años, Antonio Luis Brito ha desempeñado con éxito la labor de gerente de Europlátano, aportando liderazgo y visión en fases clave de consolidación y expansión de la compañía. En reconocimiento a la evolución del grupo y con el objetivo de optimizar la gestión operativa y comercial, el Consejo de Administración ha decidido reconfigurar responsabilidades al más alto nivel directivo.

A partir de hoy, Añaterve Pérez, actual director financiero del grupo, asume la responsabilidad de gerente de Europlátano, S.A., con especial foco en la dirección de las operaciones productivas en las islas y la coordinación general de la empresa productora de plátano de Canarias. Dadas las dimensiones que está tomando la compañía, se hace necesaria una diversificación de funciones que doten de una sólida estructura a este crecimiento.

Por su parte, Antonio Luis ocupará el cargo de director gerente del Grupo Europlátano y centrará su labor en las actividades de comercialización y expansión del grupo en la Península, reforzando la presencia de nuestras marcas en los mercados clave y supervisando iniciativas comerciales estratégicas para fortalecer nuestra competitividad y cobertura de mercado.

Este cambio se implementará de forma progresiva y planificada en los próximos meses, con la colaboración estrecha entre Añaterve y Antonio para garantizar una transición fluida y eficaz, y contando con el apoyo del Comité de Dirección.

Con esta reconfiguración, Europlátano refuerza su compromiso con un modelo de gestión ágil y especializado, adaptado al crecimiento del grupo, centrado en garantizar la defensa de los intereses de los agricultores canarios y cumplir con las necesidades de sus clientes, trabajando así por una agricultura de calidad, sostenible y justa.