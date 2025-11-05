Un estudio alerta de la "sequía estructural" que afecta a la Axarquía

Un equipo científico formado por investigadores del Departamento de Geología y Ecología la Universidad de Málaga, la Universidad de Princeton de Estados Unidos y de la Estación Experimental ‘La Mayora’ ha llevado a cabo un análisis multidimensional de los recursos hídricos existentes en la comarca de la Axarquía en el que alertan de una “sequía estructural” y abogan por una reforma profunda de la gestión del agua.

Para la realización de este estudio se ha recopilado y analizado información de factores humanos y naturales. Así, se constata que esta situación ha sido causada por una confluencia de dinámicas a corto y largo plazo. Junto a una sequía meteorológica inusualmente severa que se prolongó durante varios años y afectó directamente a los niveles de los embalses y acuíferos, los científicos identifican la expansión de la agricultura de regadío, que ha aumentado de forma constante la demanda para el riego durante las últimas dos décadas, así como una falta de control institucional como dos de los factores clave desencadenantes de esta crisis hídrica “insostenible”.

La Universidad de Málaga -a través de la Oficina del Voluntariado- y el Ayuntamiento de la capital, por medio del Área de Seguridad, han suscrito un convenio de colaboración para que alumnado universitario pueda realizar actividades a través de la Agrupación del Voluntariado de Protección Civil.

Gracias a este acuerdo, que tiene una vigencia de cuatro años prorrogables hasta un máximo de otros cuatro adicionales, se podrán desarrollar actividades conjuntas, formaciones específicas y campañas informativas dirigidas a la comunidad universitaria interesada en colaborar con la Agrupación del Voluntariado de Protección Civil de Málaga. En base a este acuerdo, se elaborará un plan de actividades en las que el alumnado podrá formar parte del dispositivo de carácter preventivo de Protección Civil.

En este sentido, el Consistorio se compromete a facilitar a las personas voluntarias la formación precisa para el desarrollo de su acción.

La secuenciación de genomas “de novo” (sin referencia previa) es uno de los mayores retos de la bioinformática actual. Se asemeja a tomar varias cintas antiguas de un mismo álbum, cortarlas en trozos aleatorios y tratar de recomponer la obra original sin haberla escuchado previamente.

A diferencia de la secuenciación basada en un genoma ya conocido, el enfoque “de novo” permite descubrir genes y variaciones inéditas en organismos poco estudiados o completamente nuevos. Un paso importante en esta dirección ha sido la investigación desarrollada en la Universidad de Málaga, plasmada en la tesis doctoral defendida por Elena María Espinosa García, calificada con sobresaliente cum laude. Dirigida por los profesores Óscar Plata González y Rafael Larrosa Jiménez, la investigación combina supercomputación y diseño de hardware especializado para reducir el tiempo y el consumo energético del proceso de secuenciación.