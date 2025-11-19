Este viernes 21 de noviembre el equipo de ‘Aullar’ presentará la película en los Cines Albéniz de Málaga

Tras su paso por el 28 FESTIVAL DE MÁLAGA en Sección Oficial fuera de concurso, AULLAR, ópera prima del malagueño Sergio Siruela, llegará a los cines de España el próximo 21 de noviembre distribuida por CineAND Distribución.

De la mano de Eduardo Campoy (“Bajo un volcán”) y Ezekiel Montes (“Hombre muerto no sabe vivir”), se trata de una coproducción impulsada por Secuoya Studios , 73140323pc Ezekiel Montes y Álamo Producciones, con la participación de Canal Sur.

La cinta está protagonizada por Elena Martínez (“Devoción”) y cuenta con la participación de Antonio Dechent (“Hombre muerto no sabe vivir”), Paco Tous (“El cuento del lobo”), Adelfa Calvo, Antonio Jesús Serrano y Sandra Torrecillas.

Esta producción con tintes de drama social en clave de thriller, rodada en localizaciones claves de Málaga y Tenerife con un talentoso elenco de actores andaluces, es un guion original de Ezekiel Montes. Siruela se estrena con un largo tras dirigir importantes series en México.

AULLAR no solo nos muestra a una mujer que lucha por sus sueños, es además un poderoso retrato sobre el alcoholismo y su devastador impacto en las relaciones familiares. La película crea una conexión profunda entre las nuevas generaciones y nuestras raíces culturales a través de una mirada fresca, honesta y personal.

Sinopsis

Mamen siempre quiso ser bailarina profesional, pero los años se le han caído encima y ve cómo bailarinas más jóvenes están cumpliendo sus sueños. Trabaja en un club de un polígono industrial para poder mantener a su hijo, mal vive en un barrio de la periferia de Málaga y tiene una relación mala con su jefe. Una noche, en la puerta de su casa, aparece en el suelo un hombre borracho e inconsciente, que resulta ser su padre con el que lleva sin hablarse desde que murió su madre y él desapareció de su vida. Poco a poco, y no sin muchos obstáculos por el camino, Mamen y su padre comienzan a pensar que pueden arreglar aquellos que se rompió hace tiempo, ya no habrá miedo a perdonar.