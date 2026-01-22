Este sábado 24 de enero Alhaurín de la Torre celebra el Día de la Participación Ciudadana con actividades para toda la familia y un ecléctico cartel

Alhaurín de la Torre ultima los preparativos de Callejea 2026. Este sábado 24 de enero acoge la séptima edición del Día de la Participación Ciudadana, considerado el primer gran festival del año en la provincia de Málaga. La localidad se convertirá durante toda la jornada en un gran espacio de encuentro cultural, musical y familiar, con actividades gratuitas desde las once de la mañana hasta bien entrada la madrugada. El pistoletazo de salida lo dará la ruta que liderará Moteros Alhaurín.

El programa comenzará con pasacalles de asociaciones culturales y folclóricas, talleres infantiles y propuestas participativas que recorrerán diferentes puntos del municipio. La música tomará protagonismo a partir de la tarde con conciertos de artistas locales y bandas consolidadas del panorama nacional como La Cabra Mecánica y Melón Diesel, que encabezan el cartel de esta edición.

Callejea vuelve a consolidarse así como una cita transversal, pensada para todos los públicos y orientada a recuperar el espíritu de convivencia en las calles, invitando a vecinos y visitantes a redescubrir la localidad a través de la cultura, la participación y la música en directo que ocuparán sus calles.

Un evento transversal y para toda la familia

Uno de los pilares de Callejea es su programación familiar. El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha diseñado una oferta específica para niños y jóvenes que incluye talleres creativos, actividades participativas y el espectáculo de circo ‘Punto de encuentro’, una propuesta visual que promete sorprender al público. Como novedad este año, se incorporan sesiones de cuentacuentos y una ludoteca para niños de 3 a 12 años, abierta de 16:00 a 22:00 horas, facilitando así la conciliación y el disfrute de las familias durante toda la jornada.

El Día de la Participación Ciudadana permitirá además conocer de cerca el tejido asociativo del municipio. Las asociaciones locales mostrarán su labor en los stands ubicados en Calle Málaga y participarán con actuaciones en el escenario situado en Calle Reales Alcázares, reforzando el carácter comunitario del evento.

La Cabra Mecánica y Melón Diesel lideran el cartel de Callejea 2026

El escenario José González Velasco apostará por el talento local y provincial con una programación variada: Mr. Proper revisitarán los clásicos de los noventa; Fitopaldis rendirán homenaje a Fito & Fitipaldis; Chanwei ofrecerán un recorrido sonoro por las calles andaluzas; Lady Shakes desplegarán su fusión de funk, soul y rock; y Jil Jilala será el encargado de cerrar este espacio.

El escenario principal contará con artistas de amplio recorrido como La Cabra Mecánica, junto al regreso a los escenarios de Melón Diesel, una de las bandas más recordadas del pop-rock nacional de los noventa. El cartel se completa con dos propuestas emergentes en plena proyección, Morochos y los malagueños Bauer, mientras que We Are Not Dj’s pondrán el broche final a la jornada.

Debido a la excelente acogida de ediciones anteriores, el festival cambia este año de ubicación, manteniéndose muy próximo al Barrio Viejo. “Hemos tenido que desplazar el festival dado el éxito de convocatoria. Queríamos contar con espacios más amplios para que todo el mundo tenga la posibilidad de disfrutar del evento”, señalaba Rafael López, director del festival, en la presentación del mismo.

Callejea es una iniciativa del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para celebrar la festividad de San Sebastián, patrón de la localidad, y cuenta con la colaboración de las concejalías de Grandes Eventos, Turismo y Fiestas, Servicios Operativos, Servicios Sociales, Comercio, Deportes, Juventud, Patrimonio Histórico y Medio Ambiente.