Conferencia

Este miércoles 19 de noviembre el Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos acogerá la conferencia '¿Por qué me hice autónomo?'

Un formato innovador que, a partir de las 19:30h, promete romper los moldes tradicionales de los encuentros empresariales alejándose del tono sobrio y divulgativo habitual con una experiencia emocional, participativa y cercana

El Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos acogerá la conferencia “¿Por qué me hice autónomo?”, un formato innovador que promete romper los moldes tradicionales de los encuentros empresariales: lejos del tono sobrio y divulgativo habitual, este evento propone una experiencia emocional, participativa y cercana, en la que se combinan storytelling real, humor y música en directo.

Su impulsor, Antonio González, emprendedor con más de 35 años de experiencia, conferencista y artista, invita al público a reflexionar sobre el camino del emprendimiento desde una perspectiva humana y vivencial. “Quiero transmitir mi experiencia en proyectos de emprendimiento, tanto en los éxitos como en los fracasos, desde la autenticidad y la emoción”, explica González.

Desde los 17 años, Antonio ha compaginado su trayectoria empresarial con su pasión por la música y los escenarios, encontrando en ellos una forma de conectar con las personas y compartir aprendizajes vitales.

La conferencia contará, además, con ponentes de alto impacto como:

  • César Ramírez, cirujano y fundador de Bisturí Solidario.
  • Josué Sanher, artista y cantante.
  • Alonso Pulido, coach emocional.

El evento se celebra en colaboración con la Fundación Bisturí Solidario, destinando sus beneficios a proyectos de ayuda humanitaria en África.

Asimismo, diversas marcas y empresas de prestigio local y nacional se han sumado a esta iniciativa, respaldando una propuesta con vocación de continuidad y el potencial de convertirse en una gira de conferencias con propósito.

Fecha: Miércoles, 19 de noviembre de 2025

Hora: 19:30 h

Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos

