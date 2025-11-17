Este miércoles 19 de noviembre a las 20:00h tendrá lugar el Concierto Santa Cecilia del Coro de la Archicofradía de la Expiración

El siglo XIX fue un periodo de profunda transformación espiritual y artística. En plena efervescencia del Romanticismo, muchos compositores recurrieron al lenguaje coral religioso no solo como forma de expresión litúrgica, sino también como vía para explorar la interioridad humana, el misterio y lo trascendente.

Este concierto reúne una cuidada selección de obras que, desde distintas tradiciones y sensibilidades, ofrecen una visión amplia de cómo la música sacra se nutrió del fervor romántico. A través de estas piezas, el público podrá recorrer diversos paisajes espirituales, desde la introspección más recogida hasta el dramatismo devocional, con un lenguaje musical de gran riqueza armónica y expresiva.

Programa

Luigi Cherubini (1760–1842)

Veni, Jesu, amor mi

Motete de serena belleza, compuesto con claridad formal y contención expresiva. Representa el puente entre el clasicismo tardío y los primeros gestos románticos.

Franz Schubert (1797–1828)

Sanctus

(de la Deutsche Messe, D.872)

Fragmento perteneciente a una misa escrita en lengua vernácula, concebida para el canto congregacional. Su lenguaje sencillo transmite una devoción sincera y directa.

Franz Liszt (1811–1886)

Ave Maria II, S.28

Obra que refleja la intensa espiritualidad del compositor. Alejada del virtuosismo que caracterizó parte de su producción, esta plegaria revela un lirismo contenido y meditativo.

Charles Gounod (1818–1893)

Messe brève n.º 7 en do mayor “Aux chapelles”

Compuesta para el uso en pequeñas capillas, esta misa breve destaca por su carácter luminoso, su estructura concisa y su noble melodismo.

Anton Bruckner (1824–1896)

Locus iste, WAB 23

Motete escrito para la dedicación de una capilla. Combina la profundidad armónica con la sobriedad formal, características distintivas del lenguaje sacro de Bruckner.

Anton Bruckner

Pange lingua, WAB 33

Versión coral del himno eucarístico del Corpus Christi, con texto de Santo Tomás de Aquino. La intensidad armónica y los contrastes dinámicos refuerzan su carácter emocional, propio del Romanticismo.

Eduardo Ocón (1833–1901)

O Salutaris

(de su Miserere)

Pieza del repertorio sacro español del siglo XIX. Concebida con sencillez y eficacia expresiva, mantiene la dignidad litúrgica y una emotividad contenida.

Piotr Ilich Chaikovski (1840–1893)

Himno del Querubín n.º 1, Op. 41

Parte de su ciclo de música litúrgica ortodoxa, esta obra para coro a cappella logra una atmósfera profundamente contemplativa, propia de la tradición eslava.

Las obras aquí reunidas comparten un mismo espíritu: el de la música al servicio de lo sagrado, entendida no solo como vehículo de fe, sino también como forma de belleza interior. Cada pieza invita al recogimiento, al silencio y a la escucha profunda.

Duración aproximada 40 minutos.