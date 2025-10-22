Motor

Este jueves comienza el festival MotoFest en las instalaciones de Vespamálaga

Del 23 al 26 de octubre se celebra en Málaga el festival donde las motos son las protagonistas, un evento dedicado al mundo de las dos ruedas que tendrá lugar en la Avenida Ortega y Gasset, 296

Redacción

Málaga |

Este jueves comienza el festival MotoFest en las instalaciones de Vespamálaga
Este jueves comienza el festival MotoFest en las instalaciones de Vespamálaga | MotoFest Málaga

Organizado por Grupo Nieto Automoción, el MotoFest será mucho más que una exposición: un punto de encuentro para quienes ya disfrutan de las motos y para quienes buscan una forma más ágil, económica y sostenible de moverse por Málaga.

Durante cuatro días, los visitantes podrán descubrir más de 200 motos con precios desde 1.500 € y descuentos de hasta 4.000 €, así como participar en un ambiente distendido con sorteos, picoteo y buen ambiente. Además, entre quienes adquieran su moto durante el evento se sortearán 500 € de descuento adicional.

El festival contará con la presencia de algunas de las marcas más reconocidas del mercado, como Piaggio, Vespa, Moto Guzzi, Aprilia, Kymco y Yadea, ofreciendo una amplia variedad de estilos y modelos para todos los gustos y necesidades.

“El MotoFest es una oportunidad ideal para estrenar moto con grandes descuentos, en un entorno cercano y con asesoramiento personalizado”, destacan desde Grupo Nieto Automoción.

Con esta primera edición, el grupo refuerza su compromiso con la movilidad urbana y la comunidad motera malagueña, ofreciendo un espacio donde la pasión por las motos se combina con una amplia selección de modelos y condiciones ventajosas.

La entrada al evento es gratuita, aunque el aforo es limitado. Quienes deseen asistir pueden inscribirse ya a través del enlace oficial: https://grupogna.com/motofest-malaga/

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer