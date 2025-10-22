Este jueves comienza el festival MotoFest en las instalaciones de Vespamálaga

Organizado por Grupo Nieto Automoción, el MotoFest será mucho más que una exposición: un punto de encuentro para quienes ya disfrutan de las motos y para quienes buscan una forma más ágil, económica y sostenible de moverse por Málaga.

Durante cuatro días, los visitantes podrán descubrir más de 200 motos con precios desde 1.500 € y descuentos de hasta 4.000 €, así como participar en un ambiente distendido con sorteos, picoteo y buen ambiente. Además, entre quienes adquieran su moto durante el evento se sortearán 500 € de descuento adicional.

El festival contará con la presencia de algunas de las marcas más reconocidas del mercado, como Piaggio, Vespa, Moto Guzzi, Aprilia, Kymco y Yadea, ofreciendo una amplia variedad de estilos y modelos para todos los gustos y necesidades.

“El MotoFest es una oportunidad ideal para estrenar moto con grandes descuentos, en un entorno cercano y con asesoramiento personalizado”, destacan desde Grupo Nieto Automoción.

Con esta primera edición, el grupo refuerza su compromiso con la movilidad urbana y la comunidad motera malagueña, ofreciendo un espacio donde la pasión por las motos se combina con una amplia selección de modelos y condiciones ventajosas.

La entrada al evento es gratuita, aunque el aforo es limitado. Quienes deseen asistir pueden inscribirse ya a través del enlace oficial: https://grupogna.com/motofest-malaga/