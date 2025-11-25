"Este Godspell de Banderas lo que reivindica es el amor"

Hasta el 11 de enero de 2026 el Teatro del Soho tiene en cartelera Godspell, un clásico del teatro musical de Broadway de los años 70. Una nueva versión bajo la dirección de Antonio Banderas, que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad. Un elenco formado por 16 actores junto a una banda en directo dará vida a un espectáculo que combina vaudeville, magia, sombras, máscaras y títeres a lo largo de 16 números musicales tan emblemáticos como Preparad el camino, Día a día o La ciudad más hermosa.

Entre sus personajes, Jesús, interpretado por Ferrán Fabá, y Judas, por Hugo Ruiz. Ambos han pasado por los micrófonos de Onda Cero Málaga para hablarnos de esta obra que cuenta con funciones a las 19h de la tarde de martes a viernes, doble función el sábado y una el domingo a las 14h.