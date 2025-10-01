ENTREVISTA A RUTH SARABIA, DELEGADA PROVINCIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

Este 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Mayor

Ruth Sarabia, delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, en Málaga, nos cuenta las actividades programadas con motivo del Día del Mayor.

Redacción

Málaga |

Este 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Mayor. Con este motivo, las distintas administraciones públicas han preparado distintas actividades con las que homenajear a los mayores malagueños. En el caso de la Junta de Andalucía, cerca de 600 mayores de distintos puntos de la provincia, han sido trasladados hasta la capital de la Costa del Sol para realizar visitas culturales a distintos museos y teatros, además de disfrutar de un almuerzo y un baile.

Ruth Sarabia, delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, nos cuenta en Más de Uno Málaga las actividades previstas por su delegación, así como la gestión que lleva a cabo a lo largo de todo el año y la problemática que afecta a las personas mayores.

