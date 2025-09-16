"Estamos sustituyendo aulas prefabricadas por ladrillo"

Desde el pasado 3 de septiembre y de forma escalonada, ha dado comienzo el curso escolar 2025-2026. Guarderías, Primer Ciclo de Educación Infantil, resto de niveles de ciclos de Infantil y Educación Primaria, Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial, ya han iniciado su actividad. Finalmente, el próximo lunes 22, le tocará el turno a las Escuelas Oficial de Idiomas y Enseñanzas Artísticas Superiores.

En este curso los 466 centros docentes de la provincia acogen un total de 140.527 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial con un descenso en el número de matriculaciones a causa de la bajada de natalidad. El alumnado que curse Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos asciende a más de 162.400. Más de 19.000 docentes serán los encargados de impartir las clases con un refuerzo de 634 personas en la plantilla pública.

Los docentes y monitores especialistaspara la atención al alumnado de necesidades educativas especiales aumentan en 22 profesionales, hasta alcanzar la cifra de 2.342.

La Junta de Andalucía ha invertido 69,2 millones de euros en infraestructura educativa en la provincia de Málaga desde 2019, finalizando 400 obras de construcción, ampliación o mejora. Destaca una inversión de 38 millones en cuatro centros educativos en junio de 2025, incluyendo un nuevo instituto en Benalmádena, que responde a la necesidad de más puestos escolares en la zona.

Miguel Briones, delegado de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Málaga, ha destacado en Más de Uno el comienzo del curso escolar marcado por la normalidad. Sin embargo, desde los partidos de la oposición denuncian que 3.000 alumnos de la provincia acuden a clase en aulas prefabricadas a lo que Briones ha respondido que, desde el gobierno al que representa, se "están sustituyendo aulas prefabricadas por ladrillo".