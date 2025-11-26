Esta tarde se inaugurará en Málaga el Árbol de la Ilusión

A las 18:00 de la tarde, en presencia del Concejal del Distrito 1 Centro, Don Francisco Cantos Recalde, se inaugurará el Árbol de la Ilusión, un árbol navideño que desde el año 2014, en colaboración con el Club los Leones Málaga Ilusión el Ayuntamiento de Málaga pone a disposición de todos los visitantes para llevar a cabo una campaña solidaria repleta de ilusión.

Este precioso árbol que se sitúa en un lugar tan transitado como es la confluencia de C/ Molina Larios con Cortina del Muelle frente al Hotel AC Málaga Palacios, viene llenándose de ilusión desde hace ya 11 años, gracias a la labor que vienen realizando el voluntariado de Club de Leones Málaga Ilusión con su presidenta May Ramírez a la cabeza. El Club Los Leones Málaga ilusión ha sido una entidad imprescindible en estos últimos años ya que ha colaborado con decenas de asociaciones, colectivos y familias de la ciudad durante la pandemia, no solo aportando alimentos si no todo cuanto se les ha solicitado, siendo en varias ocasiones organizadores de grandes veladas solidarias, recaudando fondos para causas importantes de nuestra ciudad. Por estas fechas, se encarga de facilitar unas tarjetas donde se escriben deseos y posteriormente se cuelgan en este árbol, a cambio los visitantes pueden colaborar con un donativo. Durante el mes de diciembre y hasta el día 2 de enero, en horario de mañana y tarde los voluntarios velarán por los deseos y permanecerán a sus pies con las huchas para la recaudación, una recaudación que posteriormente se transformará en ILUSIÓN llevando juguetes y regalos a los pequeños y pequeñas de las familias más vulnerables de toda la ciudad.

Este año, al igual que en años anteriores, además de poder hacerlo físicamente, se podrá realizar dicho donativo a través de:

Transferencia: ES19 2100 2388 52 0200260887

BIZUM: CÓDIGO 01341

Se pretende alcanzar una cifra que supere lo recaudado en la anterior edición, consiguiendo superar los 1.200 juguetes