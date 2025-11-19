ESSCA inaugura su campus en Málaga tras recuperar un histórico edificio del centro que tendrá 450 alumnos

ESSCA ha inaugurado este martes oficialmente su nuevo campus en Málaga en un acto que ha reunido a representantes de la sociedad política, económica o educativa local.

El evento marca la llegada de la institución francesa a España, consolidando su expansión internacional. Según ha explicado su CEO, Jean Charroin, la elección de Málaga responde a su posición estratégica entre Europa, el Mediterráneo y América Latina, además de su dinamismo económico y cultural.

El nuevo campus ocupa un edificio del siglo XIX que formó parte de un conjunto declarado Bien de Interés Cultural. Tras una rehabilitación integral, el inmueble ha pasado de ser convento nazareno y centro musical a espacio educativo de vanguardia, capaz de albergar a 450 estudiantes.

Con tres plantas y un sótano que suman 3.200 metros cuadrados, el centro combina infraestructuras modernas con la conservación de elementos patrimoniales. Dispone de doce aulas, salas de reuniones, zonas para la gestión académica y una amplia Student Experience Zone dedicada a la interacción entre alumnado y empresas. En el nivel inferior se encuentran dos espacios emblemáticos: La Forêt (El Bosque), una amplia zona de restauración y convivencia de 282 metros cuadrados, y La Source (La Fuente), un área de estudio silenciosa de 202 metros cuadrados. El edificio incorpora un sistema de climatización Rooftop con tecnología Freecooling, que aprovecha el aire exterior para mantener una temperatura confortable, reduciendo significativamente el consumo energético.

El campus está dirigido por Stéphane Ruiz, quien ha indicado que el campus no solo ofrece un entorno de aprendizaje, sino también un “espacio de conexión, creatividad y convivencia” en una ciudad que considera ideal por su espíritu multicultural y su entorno tecnológico.

Este curso, se espera la llegada de unos 420 estudiantes, procedentes de distintos países, inscritos en el programa Bachelor in International Management, así como en cursos de verano centrados en gestión global, finanzas e industria del videojuego.

La plantilla docente combina profesores permanentes de ESSCA con expertos asociados del entorno local. De cara a los próximos años, la escuela prevé ampliar su oferta con un Master in Management e impulsar actividades ejecutivas y de intercambio académico.

El campus será también sede de eventos internacionales, como la conferencia EFMD Marcom prevista para mayo.