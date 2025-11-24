Espacio Sohrlin Andalucía impulsa la Navidad en Málaga: El universo creativo de 'Imagine' encenderá el alumbrado oficial este 28 de noviembre

El Espacio Sohrlin Andalucía, como cuna de la ambiciosa producción cultural Imagine: El camino hacia los sueños, será el motor de la magia en el inicio de la Navidad malagueña. El viernes 28 de noviembre, los artistas de su espectáculo serán los encargados de pulsar el botón que dará comienzo oficial al alumbrado navideño de la ciudad.

El acto, que comenzará a las 18:30 horas, contará con una puesta en escena única de Merlín Producciones y SOHRLIN Andalucía, creada específicamente para la ocasión.

Málaga abrirá simbólicamente un portal entre el Espacio SOHRLIN Andalucía y el centro histórico, por el cual el Señor Imagine y el staff del Hotel Imagine cruzarán para iluminar oficialmente la Navidad.

Este gesto subraya el talento malagueño, conectando una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad con Imagine, una creación original de Domingo Merlín y Antonio Banderas, que combina narrativa, música e innovación artística y se representa íntegramente en el Espacio SOHRLIN Andalucía.

Tras el encendido, que marcará la llegada de los 2,7 millones de puntos de luz led que convierten a Málaga en un referente navideño, sonarán piezas musicales como Imagine será tu voz (de Merlín Producciones y SOHRLIN Andalucía) y Los Peces en el Río (David Bisbal). Posteriormente, la celebración incluirá un concierto a cargo del coro de góspel Verso Libre.

El espectáculo lumínico de Calle Larios, que estrena el diseño Natividad de luz, se mantendrá hasta el 4 de enero, con tres pases diarios a las 18:30, 20:30 y 22:00 horas.

Imagine que cuenta con la voz de Antonio Banderas como narrador, es una historia sobre los sueños, aquellos que tenemos cuando somos niños y que, con el paso del tiempo y la monotonía del día a día abandonamos o, simplemente, olvidamos. Es un llamamiento para vivir una vida plena de felicidad, volviendo a nuestra esencia soñadora y a los valores que nos mueven desde el corazón.

El circo, el teatro y la danza se fusionan para crear un espectáculo de alto contenido emocional, muy visuales y para todos los públicos.