El Equipo Solidario de Grupo Cajamar colabora con la Fundación Tierra de hombres

El Equipo Solidario de Grupo Cooperativo Cajamar, formado por empleados voluntarios, donará al proyecto ‘Viaje hacia la vida’, que impulsa la Fundación Tierra de hombres España en Málaga.

La entrega de la donación ha tenido lugar en el salón de actos de la dirección territorial de Málaga y ha contado con la presencia de la delegada de la fundación en Málaga, Eloísa Cano; el gerente de BCC-Operaciones de Grupo Cajamar, Miguel Ángel López, y, en calidad de miembro del Equipo Solidario que presentó la candidatura del proyecto, Felisa Peramo.

El importe procede de la donación realizada por los empleados de Grupo Cajamar del primer semestre de 2025, así como de una ayuda complementaria aportada por la entidad. Los empleados que son miembros de este equipo solidario pueden presentar los proyectos sociales sin ánimo de lucro que consideran que son merecedores de ayuda y, entre ellos, los empleados que forman parte del Equipo Solidario seleccionan, por votación, aquellos que recibirán los fondos recaudados en cada semestre. En el primer semestre de 2025, además de esta donación, el Equipo Solidario Grupo Cajamar ha apoyado otros tres proyectos elegidos por votación de los empleados: ‘Autismo: inclusión social a través de la actividad física y el deporte’, impulsado por Asociación ALTEA (Almería Trastorno del Espectro Autista) al que han destinado 10.000 euros; ‘La Enfermedad de Alzheimer: Un esfuerzo compartido’ puesto en marcha por la Asociación Alzheimer Nueva Vida con una donación de 3.000 euros; y ‘Respiros vacacionales para personas con diversidad funcional e intelectual’, promovido por la asociación Per Ells-Persones amb diversitat funcional intelectual de Turís, al que igualmente se han destinado 3.000 euros.

Desde su puesta en marcha en 2008, de manera altruista y en favor del desarrollo social de su entorno, el Equipo Solidario de Grupo Cooperativo Cajamar ha donado cerca de 638.000 euros a 59 proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de las personas, contribuir a poner fin a situaciones pobreza, cuidar el medio ambiente y proteger el planeta.

Miguel Ángel López ha mostrado su satisfacción por “entregar este donativo alineado con las acciones y programas que, al igual que toda la actividad de nuestra banca cooperativa, el Equipo Solidario de Grupo Cajamar promueve en favor de los objetivos y metas de

desarrollo sostenible (ODS). En este caso, esta ayuda sobre todo respalda los ODS3 Salud y Bienestar y ODS10 Reducción de las Desigualdades”.

Por su parte, Eloísa Cano ha resaltado “el donativo generado por este equipo solidario comprometido por una causa tan noble como la de ayudar a restablecer la salud de estos niños y niñas que no pueden tener acceso a uno de los derechos fundamentales como es la salud”.