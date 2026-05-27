Un equipo médico impulsa la experiencia inmersiva con simulación para la formación de futuros especialistas

La actividad nace con un objetivo claro: “acercar a los futuros especialistas a la realidad asistencial diaria de una unidad de Pediatría y Neonatología moderna, permitiéndoles vivir desde dentro cómo se toman decisiones clínicas reales, cómo se trabaja en equipo y cómo se afrontan situaciones de alta complejidad clínica”, adelanta al doctor Manuel Baca, jefe del Servicio de Neonatología y Pediatría del Hospital Quirónsalud Málaga.

El pediatra comparte la idea de que muchos residentes terminan su formación con un enorme conocimiento teórico, pero con la sensación de que la Neonatología y Pediatría real empieza después, así que “queremos ayudarles en ese momento crítico de transición. No es sólo enseñar técnicas; es enseñar cómo se vive realmente la Pediatría y la Neonatología actuales”, apunta el doctor Baca.

El programa se divide en dos circuitos paralelos -neonatal y pediátrico- e incluye formación en ecografía pulmonar neonatal, ecografía gastrointestinal y renal, análisis de casos clínicos realistas y visitas guiadas a áreas estratégicas del servicio.

Entre los espacios que pueden conocer los participantes, destaca la unidad neonatal integrada madre-recién nacido, el área de atención urgente pediátrica, la hospitalización pediátrica especializada, los espacios de simulación clínica y las áreas de investigación del Hospital.

Uno de los elementos diferenciales del proyecto será precisamente su filosofía docente; basada en una formación muy próxima a la realidad asistencial. “Ya no es teoría. Es la vida real. Lo que no entrenes aquí, lo tendrás que entrenar solo. Y, ante todo, somos clínicos, nuestra vocación requiere que estemos siempre actualizados, también en la práctica”.