Entrevista con su directora, Marta Perles

La EOI Málaga abre 2.300 plazas para alguno de los diez idiomas que oferta en el curso 2025-2026

Con más de 50 años de experiencia en la enseñanza de lenguas y el mayor número de alumnos y de especialidades de toda Andalucía, la EOI Málaga se consolida como centro público de referencia.

Isabel Naranjo

Malaga |

El nuevo equipo directivo apuesta por una escuela abierta a la ciudad, con iniciativas culturales de carácter integrador y solidario, y con una fuerte presencia en redes sociales para dar visibilidad a sus valores y propuestas; el precio de matrícula es muy accesible: las tasas anuales no llegan a 80 euros.

Aproximadamente la mitad de las plazas corresponden a inglés, mientras que el resto se reparte entre alemán, árabe, chino, francés, griego, italiano, japonés, portugués y ruso.

El proceso de solicitud se realizará íntegramente a través de la página web www.eoimalaga.com, tras lo cual será necesario entregar la documentación en el centro para su verificación. La oferta incluye las modalidades presencial y semipresencial.

