Enrique Romero pronunciará el soneto de la bendición del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso en el Jueves Santo de 2026

La Archicofradía del Paso y La Esperanza ha anunciado que el próximo Jueves Santo de 2026, pronunciará el soneto de la bendición del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso el periodista y comunicador malagueño Enrique Romero.

Nacido en Málaga el 17 de octubre de 1963, Romero es una figura ampliamente reconocida en el ámbito de la comunicación andaluza, así como un cofrade comprometido. Tras sus estudios en Derecho en la Universidad de Málaga, se incorporó al mundo del periodismo, llegando a presentar y dirigir programas de relevancia en la radio y televisión autonómicas. En su vertiente cofrade, siendo hermano de la Archicofradía de los Dolores de San Juan entre otras, ha declarado que «en Semana Santa todo me lleva a la oración», en referencia al hondo sentido espiritual y cultural que encuentra en el tiempo de la Pasión.

La elección de Enrique Romero para pronunciar el soneto de la bendición responde al deseo de esta Archicofradía de mantener la tradición con una voz de autoridad, que conjuga la comunicación con el compromiso con nuestra Semana Santa, en una noche tan significativa como la del Jueves Santo.

El acto tendrá lugar en la plaza de la Constitución, ante el paso de Jesús Nazareno del Paso, siendo éste uno de los momentos centrales de esta corporación en la noche del Jueves Santo. La lectura del soneto constituye un “antes” solemne de la bendición impartida al Nazareno, rito cofrade cuya continuidad histórica representa uno de los hitos más singulares de nuestra Semana Santa.

Antecedentes de la bendición y el soneto

Desde 1609 se tiene constancia de la ceremonia de la bendición del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso en la noche del Jueves Santo, rito que la Archicofradía mantiene con solemnidad. Según las fuentes históricas de la corporación, es a partir de 1940 cuando pasajes del acto adoptaron las características que hoy se conservan.

En los últimos años han tenido el honor de pronunciar dicho soneto personalidades como Paloma Saborido, Francisco de la Torre, Ángel Expósito, Cardenal fray Carlos Amigo Vallejo, Eugenio Chicano, Matías Prats, Luis del Olmo, Carlos Herrera, Antonio Banderas o Santiago Souvirón.

Con la elección de Enrique Romero para 2026, la Archicofradía refuerza su voluntad de conjugar la tradición con voces que aportan presencia pública, cofrade y profesional, para hacer si cabe más palpable el momento de la lectura del soneto, que sirve de núcleo espiritual a la propia procesión.