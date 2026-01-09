Enero sabe mejor en el Mercado de Quesos de Málaga

El próximo 18 de enero de 2026, el Mercado Agroalimentario de Coín volverá a convertirse en punto de encuentro imprescindible para quienes apuestan por los sabores auténticos, la alimentación saludable, el pequeño comercio y los productores locales. Tras los excesos propios de las fiestas navideñas, no hay mejor forma de comenzar el año que cuidando la alimentación con productos como los quesos de cabra malagueños, un alimento sano, tradicional y natural.

En esta primera cita del año, desde las 9:00 hasta las 14:30 horas, el mercado permitirá descubrir más de medio centenar de variedades de quesos malagueños, elaborados con mimo, tradición y el saber hacer de las queserías malagueñas, que ofrecerán al público productos elaborados a partir de leche de cabra y oveja, siguiendo procesos tradicionales que respetan la historia y el territorio. Quesos frescos, semicurados y curados de larga maduración, junto a otros elaborados lácteos artesanos que reflejan la riqueza y diversidad de los quesos de Málaga, con propuestas que incluyen quesos galardonados al más alto nivel internacional.

Comenzar un nuevo año invita a retomar hábitos conscientes y a volver a lo esencial y los quesos de Málaga son un ejemplo de cómo tradición y bienestar pueden ir de la mano, convirtiéndose en aliados perfectos para una alimentación equilibrada sin renunciar al sabor. No hay mejor propósito para enero que llenar la despensa de productos de nuestra tierra.

Además de disfrutar de la compra, el Mercado Agroalimentario de Coín es un recinto al aire libre que invita al paseo tranquilo, a dejarse llevar por los aromas y a disfrutar de los colores y sabores de los productos locales malagueños. Como es habitual, los quesos compartirán espacio con frutas, verduras, panes artesanos, mieles, aceites y otros alimentos de proximidad que completan una cesta saludable y sostenible.

Esta cita del 18 de enero marca también el inicio del calendario de mercados de 2026, que volverán a celebrarse cada tercer domingo del mes - excepto los meses de verano - consolidando un año más su compromiso con el producto local y la alimentación de calidad.

El Mercado de Quesos de Málaga está organizado por la Asociación Quesos de Málaga y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Coín.

Información práctica

El Mercado Agroalimentario del Guadalhorce cuenta con amplio aparcamiento, acceso cómodo desde la carretera y un espacio adaptado para visitas familiares. La entrada es gratuita.