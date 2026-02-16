La empresa educativa EXAMIA, presente en Málaga, es la primera de España que becará oficialmente a los mejores judocas

EXAMIA, uno de los mayores centros examinadores de Cambridge English del mundo, con presencia en la provincia de Málaga, se convertirá en la primera empresa educativa española que patrocine oficialmente a los mejores judocas del país, con el objetivo de impulsar este deporte aún considerado minoritario que no cuenta con espónsor oficiales y ayudar al deporte base cuando más lo necesita.

El centro malagueño ofrecerá ayudas directas de hasta 200 euros a los judocas federados en categoría Cadete que obtengan medalla en el Campeonato de España sub-18, “porque estamos convencidos de que el sacrificio y la disciplina que exige el judo es el mismo que se necesita para aprobar un examen oficial de inglés de Cambridge, y por desgracia en el ámbito del deporte este enorme sacrificio es a menudo poco reconocido”, en palabras del director de EXAMIA, Ricardo Freires.

Para promocionar estas nuevas becas, EXAMIA se ha aliado con algunos de los mejores judocas del país, que están colaborando para dar a conocer estas ayudas entre los deportistas nacionales. Así, David García Torné (olímpico en los Juegos Olímpicos de París 2024), Asier Murillo (reciente campeón de España absoluto en -60k), Mireia Rodríguez (reciente subcampeona de España absoluta en -48k) y Adriana Rodríguez (reciente participante en el Gran Slam de París y número 41 del ranking mundial en su categoría), serán los prescriptores de esta campaña pionera en nuestro país que pretende impulsar este deporte minoritario sin apenas reconocimiento ni ayudas económicas de ningún tipo en categorías sub18.

Pero no serán estas las únicas becas que EXAMIA ofrecerá en esta campaña. “También vamos a premiar a los mejores estudiantes de inglés de todo el país con menos de 21 años que estén preparándose los exámenes oficiales de Cambridge English para los niveles B2, C1 o C2 en alguno de los centros preparadores oficiales (academias de inglés, colegios o instituciones) con los que trabaja este centro examinador Platinum, que opera en Málaga, pero con presencia en toda España”, indica Ricardo Freires.

También becas para los profesores

Igualmente, los profesores del centro preparador adscrito a EXAMIA cuyo alumno/a consiga la máxima puntuación y sea becado también recibirán la misma cuantía, que ascenderá a 200 euros, “porque también queremos reconocer la imprescindible labor del profesorado en estos pequeños pero enormes éxitos”, en palabras del director de EXAMIA.

Así, si se diera el caso de que un judoca federado obtenga una medalla en el Campeonato de España de Cadetes y además obtuviera la mejor nota en su examen oficial de Cambridge English podría obtener hasta mil euros de beca gracias a EXAMIA”, señala Ricardo Freires.

“Las becas irán desde los 200 euros para el mejor C2 del país en cada curso académico (150 euros para el mejor C1 y 100 para el mejor B2) hasta mil euros si consiguen también medalla nacional en judo y aprueban también su examen de Cambridge English”, señala el director de EXAMIA.

Ricardo Freires apunta que este nuevo programa de becas de EXAMIA “pone nombre y apoyo real a quienes demuestran constancia, disciplina y voluntad de superación, dentro y fuera del aula. Creemos en la cultura del esfuerzo, en esa actitud que no se improvisa y que se construye día a día, cuando nadie aplaude. La vemos en quienes entrenan con hambre de mejora, en quienes estudian después de un día largo, en quienes no se rinden, aunque el camino sea exigente. Y creemos que ese tipo de personas merecen algo más que palabras: merecen un impulso”.

El plazo para solicitar estas becas finalizará el próximo 30 de septiembre. Además, mensualmente se premiará al participante con mayor impacto positivo en redes.

Más información: https://examia.com/becas-examia/