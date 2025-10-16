"Las emprensas de VTC compran licencias a 30 euros y luego las venden por hasta 90.000 euros"

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha justificado este martes la decisión del Gobierno andaluz de no dar más autorizaciones de VTC para garantizar la "convivencia entre el taxi y el VTC" y por "salud pública y medioambiental"

Tras este anuncio, las VTC cuantifican en 20 millones de euros las pérdidas por este anuncio y aseguran que presentará batalla judicial porque «fue la administración quien abrió el grifo y ahora no puede cerrarlo»

Mientras tanto, desde el sector del taxi la noticia fue recibida con agrado y la consideran fruto de las reuniones mantenidas con la consejería, pero expresan el temor a que las VTC logren tumbar la decisión en los tribunales.