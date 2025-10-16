MIGUEL ÁNGEL MARTÍN, PRESIDENTE DE AUMAT

"Las emprensas de VTC compran licencias a 30 euros y luego las venden por hasta 90.000 euros"

En Más de Uno hablamos con Miguel Ángel Martín, presidente de la Asociación Unificada de Autónomos del Taxi (AUMAT), tras conocerse el anuncio de la consejería de Fomento de la Junta de Andalucía de no conceder más licencias para VTC.

Redacción

Málaga |

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha justificado este martes la decisión del Gobierno andaluz de no dar más autorizaciones de VTC para garantizar la "convivencia entre el taxi y el VTC" y por "salud pública y medioambiental"

Tras este anuncio, las VTC cuantifican en 20 millones de euros las pérdidas por este anuncio y aseguran que presentará batalla judicial porque «fue la administración quien abrió el grifo y ahora no puede cerrarlo»

Mientras tanto, desde el sector del taxi la noticia fue recibida con agrado y la consideran fruto de las reuniones mantenidas con la consejería, pero expresan el temor a que las VTC logren tumbar la decisión en los tribunales.

