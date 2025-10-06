EmpoderaLIVE:Referentes internacionales afrontan los grandes retos globales desde la tecnología

La inauguración de esta XVII edición (martes 7 de octubre, a las 09:30 h.) correrá a cargo de Yolanda Rueda, Fundadora y actual Presidenta de Fundación Cibervoluntarios.

Con el lema “Soberanía Digital Ciudadana: Hackeando los retos globales”, #EmpoderaLIVE reunirá en esta edición a más de 250 expertos de instituciones, entidades, universidades y sociedad civil, que están trabajando para construir modelos tecnológicos más justos e inclusivos, que garanticen derechos digitales, refuercen la democracia y pongan la innovación al servicio de las personas en la resolución de los grandes desafíos sociales, ambientales y económicos de nuestro tiempo.

EmpoderaLIVE 2025 reunirá a voces internacionales que están marcando el rumbo de la tecnología con impacto social. Entre ellas, Monique Morrow, reconocida como una de las 50 mujeres más influyentes en tecnología por Forbes y referente en la defensa de los derechos digitales, y Ananya Chadha, innovadora que a los 16 años unió genética y blockchain y hoy dirige una startup de IA en vídeo. También participarán Betelhem Dessie, pionera en formar a jóvenes en robótica, IA y programación en Etiopía; Tasos Stampelos, que trabaja por un Internet más justo y transparente en Mozilla; e Irina Velasco, pionera en aplicar inteligencia colectiva para acelerar los ODS. Desde el ámbito del emprendimiento social destacan Gabriela Chang y Jori Armbruster, creadores de EthicHub, plataforma que conecta a agricultores sin acceso a la banca con inversores globales. Junto a ellos, la periodista y activista Solana Larsen, que promueve un uso de la tecnología centrado en resolver problemas humanos. La cita contará además con Sarven Capadisli y Virginia Balseiro, referentes de la web descentralizada y el software abierto; Goran Buldioski, experto en democracia europea; Salvatore Romano, investigador que fiscaliza los algoritmos desde la sociedad civil; Melissa Muñoz, que impulsa modelos de IA para la gobernanza en América Latina; y Andy Piper, voz clave en la expansión global de Mastodon y el software libre. En la web oficial de EmpoderaLIVE se puede consultar el programa completo con todos los horarios y actividades de esta edición. La inscripción es abierta y gratuita con aforo limitado. También se retransmite en directo vía streaming en la web oficial y en el Canal de YouTube de EmpoderaORG.

Sobre Empodera LIVE

EmpoderaLIVE es el encuentro de referencia internacional, impulsado por la Fundación Cibervoluntarios desde 2006, sobre la innovación social y el uso de la tecnología para mejorar el mundo. En ediciones anteriores han participado nombres como Jack Dorsey, cofundador de Twitter; Saskia Saasen, Premio Príncipe de Asturias; o Nikhil Seth, Subsecretario General de la ONU, entre otros.

Sobre Fundación Cibervoluntarios

Fundación Cibervoluntarios es una ONG española de ámbito internacional pionera en el voluntariado tecnológico centrada en facilitar la adquisición de competencias digitales a personas en situación de vulnerabilidad digital y eliminar la brecha digital, y promover el uso y conocimiento de la tecnología como un medio para paliar brechas sociales, generar innovación social y empoderamiento en la ciudadanía. Desde 2001, ayuda a miles personas al año a usar la tecnología, gracias al tiempo y la dedicación de las más de 4.500 personas que ya hacen voluntariado tecnológico, más de 500 formadores y en colaboración con más de 6.000 entidades nacionales e internacionales.