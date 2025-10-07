Emmanuel & Mijares y Gilberto Santa Rosa se suman a la III Edición de Starlite Madrid en IFEMA

Tras arrasar en sus dos primeras ediciones, STARLITE Madrid vuelve en diciembre a IFEMA consolidado como una cita imprescindible de música y diversión para celebrar las fiestas de la mejor forma posible.

Con el ADN del festival Starlite Occident en Marbella, la cita madrileña reunirá en un mismo espacio conciertos de grandes artistas, experiencias gastronómicas, propuestas de shopping navideño y la mejor oferta de ocio nocturno. Todo ello en un entorno innovador, que promete muchas emociones y recuerdos inolvidables.

El icónico dúo mexicano Emmanuel & Mijares (sábado 20 de diciembre) y el gran referente de la salsa Gilberto Santa Rosa (domingo 21 de diciembre) son los nuevos artistas confirmados; uniéndose así a un cartel de estrellas ya formado por Ricky Martin (sábado 13 de diciembre), India Martínez (martes 16 de diciembre) y Miguel Poveda (viernes 19 de diciembre).

Las entradas de las nuevas confirmaciones estarán disponibles a la venta mañana, miércoles 8 de octubre, en www.StarliteMadrid.com.