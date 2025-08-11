Elisa Pérez de Siles: "Es la primera feria en la que vamos a contar con cámaras de video vigilancia"

Hoy nos visita en Más de Uno Málaga Elisa Pérez de Siles, primera teniente a alcalde para hablarnos sobre el Bando de la Feria. El Ayuntamiento de Málaga ha publicado el Bando de la Feria 2025con el objetivo de garantizar la convivencia y la seguridad. Entre las medidas destacan los horarios: la Feria del Centro será de 12:00 a 18:00 h, mientras que las casetas del Recinto Ferial funcionarán de 14:00 a 06:00 h. Se recuerda la prohibición de vender alcohol para consumo fuera de los espacios autorizados y el acceso libre y gratuito a las casetas, con restricciones de edad en la zona juvenil. También se recomienda el uso del transporte público, con refuerzo de líneas y servicios 24 horas durante toda la Feria.

Habrá un dispositivo de seguridad incluirá controles de la Policía Local para evitar armas, pirotecnia y envases no autorizados, así como la vigilancia en la venta de bebidas. Protección Civil instalará puntos fijos y prestará asistencia con pulseras identificativas para menores y personas dependientes, además de desfibriladores para una Feria Cardioprotegida. El plan contempla medidas especiales de limpieza y gestión de residuos, con recogida en horarios establecidos, y la presencia de retenes del Real Cuerpo de Bomberos y servicios sanitarios permanentes. El alcalde, Francisco de la Torre, ha hecho un llamamiento a evitar la difusión de bulos y a respetar las normas de convivencia. Elisa Pérez de Siles, portavoz del equipo de Gobierno, en Más de uno Málaga.