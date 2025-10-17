ELCAMM, Fundación Unicaja y Fundación Kareema presentan el curso 2025/26 del Grado Superior de Música con un acto de bienvenida y la entrega de las II Becas Talento

La jornada se ha presentado como un espacio de convivencia y bienvenida entre alumnado, profesorado y destacados artistas malagueños como La Lupi, bailaora y coreógrafa flamenca reconocida con varios premios nacionales, y ha estado marcada por la entrega de las II Becas Talento, un reconocimiento impulsado por Fundación Unicaja y Fundación Kareema en colaboración con ELCAMM, destinado a premiar la excelencia, el esfuerzo y la proyección artística de los estudiantes de Grado Superior.

Esta nueva edición de las Becas Talento de ELCAMM ha cubierto, parcial o totalmente, la matrícula del curso 2025/26 de 37 alumnos y alumnas en las especialidades de Piano, Canto, Dirección de Orquesta, Cante Flamenco, Guitarra Flamenca e Instrumentos de Jazz.

Esta convocatoria ha contado con la presencia de Gema Domínguez, responsable de Artes Escénicas de la Fundación Unicaja, que ha puesto en valor la convicción de la Fundación Unicaja por establecer sinergias con entidades como ELCAMM por la formación en el mundo de la música y las artes escénicas de las nuevas generaciones. “Con estas becas que celebran ya su segunda edición seguimos apostando por la excelencia, por formar a los talentos y artistas del mañana en las mejores manos”, aseguró.

Desde la Fundación Kareema, comenta su presidenta, Nadia Gil, “seguiremos apostando por el talento, por abrir puertas a quienes desean invertir en sí mismos, en sus comunidades y en su futuro, A través de estas becas, aspiramos a formar a los líderes, innovadores, embajadores y docentes del mañana, y a seguir difundiendo el poder transformador de la música y la creatividad en Málaga y más allá”.

Según destaca Nieves Alonso, directora de ELCAMM: "La presentación del curso es una oportunidad para reforzar la comunidad que formamos alrededor de la música. Gracias a la colaboración de la Fundación Unicaja y la Fundación Kareema, podemos apoyar a nuestros estudiantes con iniciativas como las Becas Talento, que no solo reconocen su esfuerzo y dedicación, sino que también les ayudan a proyectarse hacia el futuro con más fuerza y confianza”.

Este evento no solo supone el inicio del curso académico, sino que se configura como un encuentro para compartir ideas, proyectos y experiencias, reforzando el papel de ELCAMM como motor educativo y cultural en Málaga.